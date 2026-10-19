Этот режим вредит смартфонам: почему не стоит часто включать энергосбережение (фото)

Может показаться, что включение режима энергосбережения на постоянной основе — отличное решение для продления срока службы аккумулятора, но на деле все не совсем так.

Эксперт Аднан Ахмед провел эксперимент с двумя iPhone, чтобы выяснить, насколько вредным может быть использование режима энергосбережения в течение всего дня. Аналогичный тест он провел на устройствах OnePlus и Samsung, чтобы узнать, как с этим справляются смартфоны на Android. В итоге минусов оказалось больше, чем плюсов, пишет он для slashgear.com.

Замедление работы смартфона

Один из принципов работы режима энергосбережения — ограничение производительности устройства. Большинство современных смартфонов оснащены экранами с высокой частотой обновления, однако в режиме энергосбережения она принудительно ограничивается до 60 Гц или даже ниже. Специалист заметил, что на iPhone этот режим снижает частоту обновления, по ощущениям, до 30 Гц. Прокрутка становится прерывистой, анимации выглядят неприятно, а играть в 3D-игры становится совсем некомфортно.

Видео дня

К счастью, вычислительная мощность iPhone страдает не так сильно: приложения запускаются так же быстро, а выполнение таких задач, как редактирование фотографий или экспорт видео, занимает не намного больше времени, чем обычно. Однако системные анимации заметно ухудшаются — создается ощущение, что смартфон работает на пределе своих возможностей. Со временем к низкой частоте обновления можно привыкнуть, но такой опыт использования iOS сложно назвать приятным.

Смартфон и беспроводная зарядка Фото: androidpolice.com

Режим энергосбережения на Android работает гораздо плавнее. Разумеется, поведение системы может отличаться в зависимости от конкретного смартфона, поскольку у каждого производителя свои представления о том, насколько "агрессивным" должен быть этот режим. Тем не менее, и OnePlus 15, и Samsung Galaxy S25, которые тестировал Ахмед, ощущаются более отзывчивыми, чем iPhone в аналогичном режиме. Кроме того, смартфон может отключать тактильную отдачу (виброотклик), которая обычно дополняет взаимодействие с устройством — например, при наборе текста, получении уведомлений или работе с элементами интерфейса.

Пропуск уведомлений

Помимо снижения частоты обновления экрана, режим энергосбережения на iPhone продлевает время работы от аккумулятора за счет ограничения фоновых процессов приложений, которые могут быстро расходовать заряд. Хотя это не отключает уведомления полностью, получение оповещений от некоторых программ может задерживаться. В частности, это касается встроенного приложения "Почта" (Mail) на iPhone. Отключение фонового обновления приложений также означает, что программы могут утратить возможность загружать или выгружать файлы в фоновом режиме.

Например, такие сервисы, как Google Диск и Google Фото, работают эффективнее всего, когда имеют доступ к интернету в фоновом режиме. Кроме того, по заявлению Apple, в режиме энергосбережения приостанавливается работа функции "Фото iCloud". Если этот режим включен постоянно, часть ваших фотографий и видео может не попасть в облачное хранилище — это станет серьезной проблемой, если вы потеряете iPhone или он будет поврежден. Фоновое обновление также обеспечивает загрузку нового контента в используемых вами приложениях. В таких социальных сетях, как Instagram или TikTok, при открытии программы контент может появляться с задержкой, из-за чего создается впечатление, что устройство стало работать медленнее или дольше запускать приложения.

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В Android ситуация выглядит иначе. Оболочка OxygenOS от OnePlus и без того известна своим жестким управлением фоновыми процессами, а использование режима энергосбережения привело к тому, что в течение дня я пропускал множество уведомлений — в том числе от мессенджеров вроде WhatsApp, которые для многих стали незаменимым средством повседневного общения.

Ограничение некоторых функций телефона

Постоянное использование режима энергосбережения также сужает функциональные возможности смартфона. Прежде всего, и в iOS, и в Android при включении этого режима снижается максимальная яркость дисплея. В помещении это не слишком заметно, но на ярком солнце разница становится очевидной. Кроме того, сокращается время до автоматического отключения экрана — обычно до 30 секунд. Если вы часто читаете что-то с экрана, необходимость постоянно касаться его, чтобы он не погас, может начать раздражать.

Смартфон заряжается Фото: Make Use Of

Функция "всегда включенного дисплея" (Always-On Display) — удобная опция, позволяющая видеть время и уведомления, не прикасаясь к телефону. Поскольку она заметно расходует заряд аккумулятора, на iPhone и большинстве Android-смартфонов она отключается в режиме энергосбережения. Поэтому, если вы задаетесь вопросом, почему эта функция не работает, хотя она у вас включена, — возможно, дело именно в режиме экономии энергии.

Также могут возникнуть проблемы со связью. В режиме энергосбережения на iPhone, как правило, отключается поддержка 5G — она активируется только в моменты загрузки больших файлов или потокового воспроизведения видео. Поскольку фоновая активность ограничивается, приложения, использующие службы геолокации, могут работать некорректно; это, в частности, сказывается на точности таких функций, как передача данных о своем местоположении в реальном времени.

Прирост времени автономной работы может быть незначительным

Основная цель режима энергосбережения — максимально продлить время работы телефона от одного заряда. В идеале это должно добавить несколько часов использования до того, как потребуется подключить зарядное устройство, но на практике результат может быть скромнее.

Можно предположить, что режим энергосбережения наиболее эффективен, когда телефон находится в режиме ожидания, а при активном использовании его польза заметно ниже. Поскольку экран остается включенным, а вы продолжаете пользоваться привычными приложениями, экономия энергии достигается лишь за счет снижения частоты обновления экрана и других незначительных ограничений.

Смартфоны на зарядке Фото: androidpolice.com

YouTube-блогер PhoneBuff провел тест на разрядку аккумулятора двух iPhone — на одном из них был включен режим энергосбережения, а на другом — выключен. Выяснилось, что разница во времени автономной работы оказалась незначительной. Правда, в тесте использовались две модели iPhone 12 с дисплеями, работающими на частоте 60 Гц, что ограничило потенциальную экономию энергии, которая могла бы быть достигнута за счет снижения частоты обновления экрана. Впрочем, я и сам не заметил существенного увеличения времени работы, включив режим энергосбережения на своем iPhone 13 Pro — даже несмотря на то, что частота обновления дисплея ProMotion при этом снижается. По сути, расход заряда остался примерно прежним, а вот пользоваться устройством стало заметно менее комфортно из-за "рваной" анимации.

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