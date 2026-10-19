Как обновить ПО на телевизоре Samsung, чтобы он работал 10 лет и дольше (фото)

Смарт-телевизоры Samsung могут прослужить почти 10 лет, но будет ли их ПО оставаться актуальным все это время? Рассказываем, что нужно знать о политике обновлений компании.

Средний срок службы смарт-телевизоров составляет от 7 до 10 лет, обновления ПО играют ключевую роль в поддержании их функциональности на протяжении всего этого периода, пишет slashgear.com.

Операционная система Tizen OS, представленная более 10 лет назад, по-прежнему лежит в основе линейки смарт-телевизоров Samsung. Но для каких моделей компания выпускает обновления и как долго они будут поддерживаться?

В 2024 году Samsung официально объявила, что будет предоставлять бесплатные обновления для моделей, выпущенных начиная с марта того же года, а также для некоторых моделей 2023 года. По заявлению Samsung, обновления для Tizen OS гарантированы в течение семи лет с даты выпуска устройства. Это отличная новость для владельцев более старых моделей, которые хотят получить доступ к актуальным функциям: в 2026 году Samsung планирует распространить новейшую версию интерфейса One UI для Tizen OS и на устройства предыдущих лет выпуска.

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Помимо доступа к новым функциям и улучшениям, есть и другие важные причины поддерживать программное обеспечение смарт-телевизора в актуальном состоянии. Отказ от обновлений может сделать устройство уязвимым для кибератак. Кроме того, некоторые приложения могут перестать работать из-за изменения системных требований.

Телевизор Samsung Фото: Samsung

Как обновить смарт-телевизор Samsung

Многие смарт-телевизоры поддерживают автоматическое обновление при наличии подключения к интернету. На устройствах Samsung эта функция обычно включена по умолчанию при первоначальной настройке. Однако иногда может потребоваться выполнить обновление вручную — например, если возникли проблемы с сетью.

Чтобы убедиться, что автоматическое обновление включено, перейдите в раздел "Настройки" (Settings), а затем выберите "Все настройки" (All Settings). В меню "Поддержка" (Support) найдите пункт "Обновление ПО" (Software Update) и убедитесь, что функция "Автообновление" (Auto Update) активирована. Теперь доступные обновления будут загружаться и устанавливаться автоматически — при условии наличия стабильного сетевого подключения.

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Если у вас возникли проблемы с сетью или ваш смарт-телевизор не подключен к интернету, вы можете выполнить обновление программного обеспечения с помощью USB-накопителя. Для этого сначала отформатируйте USB-накопитель в файловой системе FAT32. Затем перейдите в Центр загрузок Samsung (Samsung Downloads Center) и введите название или номер модели вашего устройства в строку поиска. На странице поддержки продукта, в разделе "Загрузки" (Downloads), вы найдете файл с актуальной версией микропрограммы (прошивки). Скачайте и распакуйте архив; при этом важно разместить извлеченные файлы в корневом каталоге USB-накопителя, а не в какой-либо папке. После этого вы сможете обновить свой смарт-телевизор, воспользовавшись функцией обновления программного обеспечения (как описано выше) — убедитесь, что USB-накопитель правильно подключен к телевизору.

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