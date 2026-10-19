До 400 долларов: сколько можно заработать на продаже старых смартфонов Samsung (фото)
Телефоны Samsung могут сохранять на удивление высокую остаточную стоимость — все зависит от ряда факторов. Вот что стоит учесть, прежде чем сдавать старый Galaxy по программе трейд-ин или продавать его.
Если смартфон Samsung хорошо сохранился, его можно перепродать. Дело в том, что телефоны Apple и Samsung — одни из самых ликвидных на вторичном рынке, однако итоговая сумма, которую можно выручить, зависит от множества факторов. Цена может варьироваться от 12 до 400 долларов и более, пишет bgr.com.
Устройства серии Samsung Galaxy пользуются огромной популярностью, поэтому неудивительно, что даже старые модели сохраняют неплохую стоимость. У смартфонов Galaxy есть ряд преимуществ, которые делают их востребованными — даже на вторичном рынке. Бренд обладает отличной репутацией, аппаратное и программное обеспечение отличается надежностью, а сами устройства предлагают множество полезных функций: камеры высокого разрешения, поддержку стилуса и высокую производительность. Все эти характеристики влияют на стоимость (особенно при покупке с рук), но больше всего на цену влияет возраст устройства. По мере того как новые технологии становятся все более совершенными, старые модели устаревают — прежде всего потому, что они уже не справляются с системными требованиями современного программного обеспечения. Чем старше телефон, тем ниже его стоимость.
Возраст — ключевой фактор, влияющий на остаточную стоимость
Главный критерий, определяющий стоимость устройства на вторичном рынке, — это его возраст. Так, за Galaxy Note 5 в идеальном состоянии по программе трейд-ин можно получить около 12 долларов. На вторичном рынке, например, на eBay, стоимость такого устройства может варьироваться от 30 долларов (без стилуса S Pen) до 70 долларов (в хорошем состоянии). Модель Note 5 была выпущена в 2015 году — ей уже более десяти лет. Она по-прежнему сохраняет некоторую ценность, но та постепенно снижается по мере появления более мощных устройств — что вполне закономерно. Такие смартфоны, как Galaxy Note 5, можно использовать для других целей: например, в качестве электронной книги, MP3-плеера, мультимедийного проигрывателя или как запасной телефон на случай чрезвычайных ситуаций.
Среди аналогичных моделей можно выделить Galaxy Note 8 (стоимость при сдаче в трейд-ин — около 44 долларов в состоянии, близком к новому), Galaxy Note 9 (80–91 доллар в отличном состоянии) и Galaxy Note 10 (от 15 до 146 долларов в зависимости от конкретной модификации и состояния). Если же рассмотреть более современные модели, например, Galaxy S23 Ultra, то здесь ситуация с остаточной стоимостью будет совсем иной. В состоянии, близком к новому, S23 Ultra можно сдать по программе трейд-ин примерно за 300 долларов, а на вторичном рынке такие аппараты в хорошем состоянии продаются за 350–455 долларов и выше.
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Помимо возраста, на стоимость устройства Samsung сильно влияет его состояние. Чем старше телефон, тем важнее, чтобы он был в идеальном (почти новом) виде — в противном случае его цена заметно падает. Наличие царапин, трещин на экране, поврежденного аккумулятора или других дефектов существенно снижает стоимость устройства при перепродаже или сдаче в трейд-ин, что вполне логично.
Стоит ли продавать старый смартфон Samsung?
Такие устройства, как Galaxy Note 5 или Note 9, по-прежнему функциональны, однако их продажа в магазин или через программу обмена (trade-in) вряд ли принесет ощутимую выгоду — разве что в рамках специальных акций. В то же время модель Note 20, одна из последних в линейке Note, сохраняет довольно высокую ценность. Несмотря на то что ее "железо" уже устарело по сравнению с Galaxy S26 Ultra, оно все еще отлично справляется со многими задачами: эмуляцией игр, мобильным геймингом, работой с документами и другими повседневными делами. Это делает Note 20 неплохим вариантом для тех, кто ищет не самый новый, но при этом способный смартфон.
Можно ли продать любой телефон Samsung? Да. Но стоит ли игра свеч? Ответ на этот вопрос субъективен, однако имеет смысл определить некий разумный временной порог. Оптимальный вариант — устройства, выпущенные в начале 2020-х годов. Например, Galaxy Note 20 (в состоянии, близком к новому, оценивается в 116–200 долларов), Galaxy Z Fold 4 и Flip 4 (140–280 долларов), а также различные модели серии Galaxy S20 (80–160 долларов) — все они сохраняют достаточную остаточную стоимость. Вырученные средства могут стать существенным вкладом в покупку нового гаджета или любого другого желаемого товара.
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