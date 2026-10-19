До 400 долларов: сколько можно заработать на продаже старых смартфонов Samsung (фото)

Телефоны Samsung могут сохранять на удивление высокую остаточную стоимость — все зависит от ряда факторов. Вот что стоит учесть, прежде чем сдавать старый Galaxy по программе трейд-ин или продавать его.

Если смартфон Samsung хорошо сохранился, его можно перепродать. Дело в том, что телефоны Apple и Samsung — одни из самых ликвидных на вторичном рынке, однако итоговая сумма, которую можно выручить, зависит от множества факторов. Цена может варьироваться от 12 до 400 долларов и более, пишет bgr.com.

Устройства серии Samsung Galaxy пользуются огромной популярностью, поэтому неудивительно, что даже старые модели сохраняют неплохую стоимость. У смартфонов Galaxy есть ряд преимуществ, которые делают их востребованными — даже на вторичном рынке. Бренд обладает отличной репутацией, аппаратное и программное обеспечение отличается надежностью, а сами устройства предлагают множество полезных функций: камеры высокого разрешения, поддержку стилуса и высокую производительность. Все эти характеристики влияют на стоимость (особенно при покупке с рук), но больше всего на цену влияет возраст устройства. По мере того как новые технологии становятся все более совершенными, старые модели устаревают — прежде всего потому, что они уже не справляются с системными требованиями современного программного обеспечения. Чем старше телефон, тем ниже его стоимость.

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Cмартфон Samsung Galaxy S21 Ultra Фото: Future

Возраст — ключевой фактор, влияющий на остаточную стоимость

Главный критерий, определяющий стоимость устройства на вторичном рынке, — это его возраст. Так, за Galaxy Note 5 в идеальном состоянии по программе трейд-ин можно получить около 12 долларов. На вторичном рынке, например, на eBay, стоимость такого устройства может варьироваться от 30 долларов (без стилуса S Pen) до 70 долларов (в хорошем состоянии). Модель Note 5 была выпущена в 2015 году — ей уже более десяти лет. Она по-прежнему сохраняет некоторую ценность, но та постепенно снижается по мере появления более мощных устройств — что вполне закономерно. Такие смартфоны, как Galaxy Note 5, можно использовать для других целей: например, в качестве электронной книги, MP3-плеера, мультимедийного проигрывателя или как запасной телефон на случай чрезвычайных ситуаций.

Смартфон Galaxy Note 5 Фото: pcmag.com

Среди аналогичных моделей можно выделить Galaxy Note 8 (стоимость при сдаче в трейд-ин — около 44 долларов в состоянии, близком к новому), Galaxy Note 9 (80–91 доллар в отличном состоянии) и Galaxy Note 10 (от 15 до 146 долларов в зависимости от конкретной модификации и состояния). Если же рассмотреть более современные модели, например, Galaxy S23 Ultra, то здесь ситуация с остаточной стоимостью будет совсем иной. В состоянии, близком к новому, S23 Ultra можно сдать по программе трейд-ин примерно за 300 долларов, а на вторичном рынке такие аппараты в хорошем состоянии продаются за 350–455 долларов и выше.

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Помимо возраста, на стоимость устройства Samsung сильно влияет его состояние. Чем старше телефон, тем важнее, чтобы он был в идеальном (почти новом) виде — в противном случае его цена заметно падает. Наличие царапин, трещин на экране, поврежденного аккумулятора или других дефектов существенно снижает стоимость устройства при перепродаже или сдаче в трейд-ин, что вполне логично.

Стоит ли продавать старый смартфон Samsung?

Такие устройства, как Galaxy Note 5 или Note 9, по-прежнему функциональны, однако их продажа в магазин или через программу обмена (trade-in) вряд ли принесет ощутимую выгоду — разве что в рамках специальных акций. В то же время модель Note 20, одна из последних в линейке Note, сохраняет довольно высокую ценность. Несмотря на то что ее "железо" уже устарело по сравнению с Galaxy S26 Ultra, оно все еще отлично справляется со многими задачами: эмуляцией игр, мобильным геймингом, работой с документами и другими повседневными делами. Это делает Note 20 неплохим вариантом для тех, кто ищет не самый новый, но при этом способный смартфон.

Смартфоны Galaxy Note 20 Ultra Фото: Samsung

Можно ли продать любой телефон Samsung? Да. Но стоит ли игра свеч? Ответ на этот вопрос субъективен, однако имеет смысл определить некий разумный временной порог. Оптимальный вариант — устройства, выпущенные в начале 2020-х годов. Например, Galaxy Note 20 (в состоянии, близком к новому, оценивается в 116–200 долларов), Galaxy Z Fold 4 и Flip 4 (140–280 долларов), а также различные модели серии Galaxy S20 (80–160 долларов) — все они сохраняют достаточную остаточную стоимость. Вырученные средства могут стать существенным вкладом в покупку нового гаджета или любого другого желаемого товара.

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