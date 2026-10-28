Більш доступні флагмани Samsung, Apple, Pixel: найкращі смартфони минулих років (фото)

Фокус підібрав три смартфони, які раніше були топовими моделями від Samsung, Google та Apple, і які зараз можна вигідно придбати.

Актуальні флагмани 2026 року продовжують дорожчати через тривалу кризу на ринку чіпів пам’яті. У таких умовах придбання моделей 2024–2025 років — дуже практична ідея: за своїми можливостями вони анітрохи не застаріли, а виробники гарантують їм ще п’ять-шість років оновлень ОС.

Що означають категорії уцінки та рівні відновлення

Купуючи флагман минулих років зі знижкою, важливо розуміти різницю між різними станами техніки:

Уцінка: повністю справні пристрої з гарантією. Найчастіше причиною знижки є відкрита або пошкоджена коробка; також можуть бути дрібні подряпини на склі.

повністю справні пристрої з гарантією. Найчастіше причиною знижки є відкрита або пошкоджена коробка; також можуть бути дрібні подряпини на склі. Grade A+ (преміум-рівень): фактично новий пристрій за всіма зовнішніми ознаками.

фактично новий пристрій за всіма зовнішніми ознаками. Grade A (відмінний рівень): стан, близький до ідеального.

стан, близький до ідеального. Grade B (хороший стан): працездатний телефон із помірними слідами експлуатації (подряпини тощо)

працездатний телефон із помірними слідами експлуатації (подряпини тощо) Grade C (активне використання): сліди експлуатації + робоча ємність акумулятора може бути знижена аж до 85%.

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Samsung Galaxy S25+ (256 ГБ)

Смартфон оснащений 6,7-дюймовим екраном Dynamic LTPO AMOLED 2X з роздільною здатністю 3120x1440 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 2600 ніт під склом Gorilla Glass Victus 2. Корпус товщиною 7,3 мм важить 190 грамів, захищений рамкою Armor Aluminum 2 і не боїться води згідно зі стандартом IP68. У пристрої використовується все ще дуже швидкий процесор Snapdragon 8 Elite з графічним процесором Adreno 830, 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем UFS 4.0 на 256 ГБ (результат у AnTuTu v10 — понад 2,13 млн балів).

Samsung Galaxy S25 PlusSamsung Galaxy S25 Plus Фото: sammobile.com

Потрійна камера: основний сенсор на 50 Мп зі стабілізацією, 12-Мп ультраширококутний об'єктив та 10-Мп телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом. У базових флагманах Galaxy вона майже не змінилася з того часу. Акумулятор на 4900 мА·год підтримує 45-ватну дротову зарядку (65% за півгодини) та бездротову на 15 Вт. Телефон вийшов на Android 15 із гарантією семи років оновлень, тому в запасі у нього залишається ще шість років великих оновлень системи.

Переваги:

Тонкий і легкий корпус із міцних матеріалів;

Якісний екран LTPO QHD+ з частотою 120 Гц;

Висока автономність акумулятора;

Гучні стереодинаміки та чіп Snapdragon 8 Elite;

Надійна якість фото та відео;

Залишилося 6 років підтримки системи;

Швидка 45-ватна зарядка без необхідності використання спеціальних кабелів 5А.

Недоліки:

У комплекті немає зарядного пристрою;

Скло Gorilla Armor без відблисків залишили ексклюзивною особливістю версії Ultra;

На ультраширококутній камері немає автофокусу.

Ціни в Україні:

Samsung Galaxy S25+ 256 ГБ (стан Grade C) — 25 343 грн.

— 25 343 грн. Samsung Galaxy S25+ 256 ГБ (знижка) — 35 260 грн.

Google Pixel 10 Pro (16/128 ГБ)

Компактний флагман 2025 року для поціновувачів "чистої" системи Android та мобільної зйомки. Модель оснащена 6,3-дюймовим LTPO OLED-екраном з роздільною здатністю 2856x1280 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3300 ніт. Швидкодію забезпечує 3-нм процесор Google Tensor G5 у поєднанні з 16 ГБ оперативної пам’яті. Для цього пристрою залишилося шість років підтримки ОС.

Google Pixel 10 Pro Фото: Android Central

Камери залишаються одними з найкращих на ринку, особливо з огляду на ціну: основний модуль на 50 Мп з оптичною стабілізацією доповнений 48-Мп ультраширококутним об'єктивом з автофокусом і 48-Мп телеоб'єктивом-перископом з 5-кратним оптичним зумом, а фронтальна камера має роздільну здатність 42 Мп. Акумулятор ємністю 4870 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 30 Вт та бездротову зарядку стандарту Qi2 з магнітним кріпленням.

Переваги:

Впізнаваний дизайн та якісні матеріали корпусу;

Яскравий дисплей (до 3300 ніт);

Магнітна бездротова зарядка стандарту Qi2;

Функції Google AI та тривала підтримка ОС до 2032 року;

Відмінні камери з 5-кратним перископом та надширококутна фронтальна камера на 42 Мп.

Недоліки:

Досить значна вага як для компактного корпусу (207 грамів);

Невисока швидкість дротової зарядки;

Процесор поступається конкурентам у бенчмарках і сильніше нагрівається під навантаженням.

Ціни в Україні:

Google Pixel 10 Pro 16/128 ГБ (зі знижкою) — 31 550 грн.

Apple iPhone 16 (128 ГБ)

Базовий смартфон Apple 2024 року, який залишатиметься актуальним ще багато років. Пристрій отримав 6,1-дюймовий OLED-дисплей Super Retina XDR із роздільною здатністю 2556x1179 та склом Ceramic Shield. Усередині — потужний процесор Apple A18 з 5-ядерною графікою, 8 ГБ оперативної пам'яті та швидким накопичувачем NVMe. Телефон отримуватиме нові версії iOS ще щонайменше чотири-п'ять років.

iPhone 16 Фото: Скриншот

Основна камера на 48 Мп із стабілізацією sensor-shift доповнена 12-Мп ультраширококутною камерою з підтримкою макрозйомки. На правій грані корпусу встановлено сенсорну кнопку Camera Control для швидкого налаштування зуму та експозиції за допомогою свайпів. Акумулятор ємністю 3561 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю до 25 Вт та бездротову зарядку MagSafe. Корпус важить лише 170 грамів і захищений від води за стандартом IP68 із зануренням на глибину до 6 метрів.

Переваги:

Міцний і легкий корпус із захистом від води на глибині до 6 метрів;

Яскравий OLED-екран із підтримкою HDR10 та Dolby Vision;

Надійна автономність при компактних розмірах;

Відмінне звучання стереодинаміків;

Висока якість фото та відео, автофокус на ультраширококутній камері;

Тривалий цикл оновлень iOS (не менше п’яти років з моменту випуску).

Недоліки:

Частота оновлення екрану обмежена 60 Гц (немає 120 Гц та функції Always-On Display);

Немає окремого телеоб'єктива;

Повільна зарядка, адаптер у комплекті відсутній;

Базовий обсяг пам'яті становить лише 128 ГБ;

Частина функцій Apple Intelligence має регіональні обмеження.

Ціни в Україні:

Apple iPhone 16 128 ГБ (відновлений, Grade A) — від 32 449 грн.

— від 32 449 грн. Apple iPhone 16 128 ГБ (новий) — від 40 499 грн.

Раніше повідомлялося, що Vivo X500, X500 Pro та X500 Pro Max уже доступні на світовому ринку.

Також Фокус писав про найкращі смартфони Motorola на будь-який бюджет та з ємними акумуляторами. Телефони Motorola у 2026 році популярні завдяки чудовій автономності, "чистій" ОС та практичному балансу характеристик. При цьому найвдаліші за співвідношенням ціни та можливостей моделі бренду не обов’язково вийшли зовсім недавно.