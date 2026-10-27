Найкращі камерофони 2026 року? Vivo X500, X500 Pro та X500 Pro Max доступні глобально

Vivo випустила флагманську лінійку смартфонів X500 на міжнародному ринку. До серії увійшли три моделі з оптикою Zeiss, захистом IP69 та кремнієвими акумуляторами ємністю до 7800 мА·год.

Першими ці новинки отримають країни Європи, Південно-Східної Азії та Латинської Америки, повідомляє Android Headlines.

Процесори Dimensity та кремнієві батареї

Моделі X500 Pro та X500 Pro Max стали першими комерційними смартфонами на базі 2-нм чіпсета MediaTek Dimensity 9600 Pro. У базовій версії X500 використовується процесор Dimensity 9600M. Усі три пристрої підтримують дротову зарядку потужністю 90 Вт та бездротову — 40 Вт.

У глобальних версіях ємність кремній-вуглецевих акумуляторів дещо відрізняється: базова модель X500 має акумулятор на 7500 мА·год, компактна версія Pro — на 6510 мА·год, а топова версія Pro Max оснащена акумулятором на 7800 мА·год (проти 8000 мА·год у китайській модифікації). Усі пристрої захищені від води та гарячих струменів під тиском відповідно до стандартів IP68 та IP69, а під екрани вбудовано ультразвукові сканери відбитків пальців. Прошивка — OriginOS 7 на базі Android 17.

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Серія Vivo X500 Фото: Vivo

Камери Zeiss та перископ на 200 Мп

Головною перевагою цієї серії залишається фотозйомка:

Vivo X500: оснащений 6,58-дюймовим AMOLED-екраном із частотою оновлення 144 Гц та потрійною камерою (50-Мп основний сенсор, 64-Мп телеоб'єктив із фокусною відстанню 72 мм та 50-Мп ультраширококутний об'єктив). Ця модель не вийде в Європі та продається в Азії.

оснащений 6,58-дюймовим AMOLED-екраном із частотою оновлення 144 Гц та потрійною камерою (50-Мп основний сенсор, 64-Мп телеоб'єктив із фокусною відстанню 72 мм та 50-Мп ультраширококутний об'єктив). Ця модель не вийде в Європі та продається в Азії. Vivo X500 Pro: оснащений 6,39-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED. Основний сенсор Sony LYTIA L910 на 50 Мп доповнений 200-Мп перископічним телеоб'єктивом і 50-Мп надширококутним модулем.

оснащений 6,39-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED. Основний сенсор Sony LYTIA L910 на 50 Мп доповнений 200-Мп перископічним телеоб'єктивом і 50-Мп надширококутним модулем. Vivo X500 Pro Max: оснащений 6,9-дюймовим екраном. Перископ на 200 Мп підтримує встановлення зовнішніх насадок-екстендерів з фокусною відстанню до 400 мм. Камера вміє знімати уповільнене відео 4K зі швидкістю 240 кадрів на секунду в 10-бітовому кольорі.

Зліва направо: Vivo X500, X500 Pro та X500 Pro Max Фото: Vivo

Ціни в Європі та Азії:

Vivo X500 12/256 ГБ — від 1149 доларів у Малайзії (у країнах Європи ця модель не продається).

— від 1149 доларів у Малайзії (у країнах Європи ця модель не продається). Vivo X500 Pro 12/256 ГБ — від 1299 євро в Європі (версія на 512 ГБ коштує 1449 євро).

— від 1299 євро в Європі (версія на 512 ГБ коштує 1449 євро). Vivo X500 Pro Max 12/256 ГБ — від 1499 євро в Європі (топова версія на 16 ГБ / 1 ТБ з професійним набором для зйомки обійдеться в 2199 євро). Офіційні поставки до США та Великої Британії не плануються.

Раніше повідомлялося, що незабаром з’являться смартфони середнього класу з кращою продуктивністю. Судячи з усього, компанія HMD Global має намір оновити свої смартфони середнього цінового сегмента Pulse Pro та Crest Max для європейського ринку.

Також нагадаємо, що нещодавно було представлено Vivo Y600 із рекордним часом автономної роботи. Цей бюджетний смартфон потрапив до Книги рекордів Гіннеса за тривалість автономної роботи.