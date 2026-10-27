Лучшие камерофоны 2026 года? Vivo X500, X500 Pro и X500 Pro Max доступны глобально

Vivo выпустила флагманскую линейку смартфонов X500 на международном рынке. В серию вошли три модели с оптикой Zeiss, защитой IP69 и кремниевыми аккумуляторами емкостью до 7800 мАч.

Первыми новинки получат страны Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, сообщает Android Headlines.

Процессоры Dimensity и кремниевые батареи

Модели X500 Pro и X500 Pro Max стали первыми коммерческими смартфонами на базе 2-нм чипсета MediaTek Dimensity 9600 Pro. В базовой версии X500 используется процессор Dimensity 9600M. Все три аппарата поддерживают проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 40 Вт.

В глобальных версиях емкость кремний-углеродных аккумуляторов слегка отличается: базовый X500 вмещает батарею на 7500 мАч, компактный Pro получил 6510 мАч, а старший Pro Max оснащен элементом на 7800 мАч (против 8000 мАч у китайской модификации). Все устройства защищены от воды и горячих струй под давлением по стандартам IP68 и IP69, а под экраны встроили ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев. Прошивка — OriginOS 7 на базе Android 17.

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Серия Vivo X500 Фото: Vivo

Камеры Zeiss и перископ на 200 Мп

Главным достоинством линейки остается фотосъемка:

Vivo X500: получил 6,58-дюймовый AMOLED-экран на 144 Гц и тройную камеру (50-Мп основной датчик, 64-Мп телефото с фокусным расстоянием 72 мм и 50-Мп ультраширик). Эта модель не выйдет в Европе и продается в Азии.

получил 6,58-дюймовый AMOLED-экран на 144 Гц и тройную камеру (50-Мп основной датчик, 64-Мп телефото с фокусным расстоянием 72 мм и 50-Мп ультраширик). Эта модель не выйдет в Европе и продается в Азии. Vivo X500 Pro: предлагает 6,39-дюймовый дисплей LTPO AMOLED. Основной сенсор Sony LYTIA L910 на 50 Мп дополнен 200-Мп перископическим телеобъективом и 50-Мп сверхширокоугольным модулем.

предлагает 6,39-дюймовый дисплей LTPO AMOLED. Основной сенсор Sony LYTIA L910 на 50 Мп дополнен 200-Мп перископическим телеобъективом и 50-Мп сверхширокоугольным модулем. Vivo X500 Pro Max: оснащен 6,9-дюймовым экраном. Перископ на 200 Мп поддерживает установку внешних насадок-экстендеров с фокусным расстоянием до 400 мм. Камера умеет снимать замедленное видео 4K при 240 кадрах в секунду в 10-битном цвете.

Слева направо: Vivo X500, X500 Pro и X500 Pro Max Фото: Vivo

Цены в Европе и Азии:

Vivo X500 12/256 ГБ — от 1149 долларов в Малайзии (в странах Европы модель не продается).

— от 1149 долларов в Малайзии (в странах Европы модель не продается). Vivo X500 Pro 12/256 ГБ — от 1299 евро в Европе (версия на 512 ГБ стоит 1449 евро).

— от 1299 евро в Европе (версия на 512 ГБ стоит 1449 евро). Vivo X500 Pro Max 12/256 ГБ — от 1499 евро в Европе (топовая версия на 16 ГБ / 1 ТБ с профессиональным набором для съемки обойдется в 2199 евро). Официальные поставки в США и Великобританию не планируются.

Ранее сообщалось, что на подходе смартфоны среднего класса с лучшей производительностью. Компания HMD Global, судя по всему, собирается обновить свои смартфоны среднего ценового сегмента Pulse Pro и Crest Max для европейского рынка.

Также напомним, что недавно был представлен Vivo Y600 с рекордным временем работы от батареи. Бюджетный смартфон попал в Книгу рекордов Гиннеса за продолжительность автономной работы.