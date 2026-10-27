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Диджитал

Смартфоны среднего класса с лучшей производительностью: две новые Android-модели на подходе (фото)

Бюджетный телефон HMD Pulse Pro
HMD Pulse Pro | Фото: Скриншот

Компания HMD Global, судя по всему, собирается обновить свои смартфоны среднего ценового сегмента Pulse Pro и Crest Max для европейского рынка.

Обновленные глобальные версии HMD Pulse Pro и HMD Crest Max, прежде всего, смогут похвастаться более мощными процессорами, поскольку производительность была слабым местом оригинальных моделей. Об этом рассказал авторитетный инсайдер smashx_60 в социальной сети X.

HMD Pulse Pro

Смартфон HMD Pulse Pro
HMD Pulse Pro
Фото: HMD

Оригинальный HMD Pulse Pro, выпущенный в апреле 2024 года, был оснащён процессором Unisoc T606, 6,65-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, 50-мегапиксельной основной камерой, 50-мегапиксельной фронтальной камерой, до 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 20 Вт.

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По данным инсайдера, обновленный HMD Pulse Pro будет оснащен процессором MediaTek Helio G99, который примерно на 45 % быстрее. Смартфон также получит 6,56-дюймовый HD+ IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Камеры и аккумулятор останутся без изменений.

HMD Crest Max

Смартфон HMD Crest Max
HMD Crest Max
Фото: HMD

HMD Crest Max 2024 года был оснащен процессором Unisoc T760, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем Full HD+, тройной камерой с основным сенсором на 64 МП, 50-мегапиксельной фронтальной камерой, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт.

В свою очередь, новый HMD Crest Max, вероятно, будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 7025. Дисплей, камеры, память и аккумулятор данной модели останутся без изменений.

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Цены на обновленные смартфоны HMD пока не разглашаются. Оригинальная модель Pulse Pro сегодня стоит в Украине от 5 478 грн до 6 299 грн, тогда как Crest Max практически не представлен в украинских розничных магазинах.

Напомним, что компания HMD планирует выпустить новый смартфон среднего класса Vibe 2 Max.

Фокус также сообщал, что вышел сверхдешёвый кнопочный телефон HMD 106 Pure.