Недорогой смартфон с хорошей камерой: новая модель HMD рассекречена до анонса (фото)

Компания HMD планирует выпустить новый смартфон среднего класса Vibe 2 Max с качественной камерой, современным дизайном и ярким дисплеем.

Изображения и основные характеристики будущего смартфона HMD Vibe 2 Max раскрыл авторитетный инсайдер HMD_MEME'S в социальной сети X.

Судя по опубликованным рендерам, дизайн HMD Vibe 2 Max был вдохновлен Apple iPhone 18 Pro. Смартфон получил прямоугольный модуль камеры, простирающийся по всей ширине задней панели, тогда как ниже можно заметить слегка текстурированный вертикальный прямоугольник. В то же время пластиковая рамка и толстый выступ под дисплеем указывают на доступный ценовой сегмент.

Цвета HMD Vibe 2 Max

HMD Vibe 2 Max оснащен ЖК-дисплеем с пиковой яркостью 1500 нит, разрешением 1080p+ и частотой обновления 120 Гц. По данным инсайдера, экран не мерцает из-за ШИМ, что делает его более безопасным для глаз.

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Смартфон работает на базе процессора Unisoc T9100 с четырьмя высокопроизводительными ядрами Cortex-A76 и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A55. Он получил 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

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Аккумулятор HMD Vibe 2 Max имеет емкость 6000 мАч и поддерживает зарядку через USB-C со скоростью до 33 Вт. Смартфон оснащён 50-мегапиксельной фронтальной камерой, 108-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

Прочие характеристики HMD Vibe 2 Max включают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, сканер отпечатков пальцев на боковой панели корпуса, чип NFC и защиту от пыли и влаги по стандарту IP64.

Напомним, что недавно компания HMD выпустила сверхдешёвый кнопочный телефон 106 Pure с аккумулятором с длительным сроком службы.

Фокус также сообщал, что компания HMD представила новую версию своего кнопочного телефона HMD 105 4G, предназначенную для детей.