Современный кнопочный телефон за 500 грн: вышла новинка от HMD с долговечной батареей (фото)

Компания HMD незаметно выпустила ультрадешевый кнопочный телефон 106 Pure, ориентированный на базовые функции и длительную работу от аккумулятора.

Несмотря на отсутствие официального анонса, кнопочный телефон HMD 106 Pure уже появился в пакистанском интернет-магазине Advanced Telecom.

HMD 106 Pure напоминает HMD 101, но работает на другом процессоре — Unisoc 6531E. Этот чип уже использовался в других моделях бренда, например, в HMD 102.

Бирюзовый HMD 106 Pure Синий HMD 106 Pure Серый HMD 106 Pure

Новый телефон оснащен 1,8-дюймовым дисплеем с разрешением QQVGA 120 x 160 пикселей. Он работает на S30+, программной платформе, которую HMD использует во многих своих кнопочных телефонах. Новинка поддерживает только 2G, то есть не поддерживает 3G, 4G или 5G.

Съемный аккумулятор HMD 106 Pure имеет емкость 1000 мАч. Учитывая скромные характеристики телефона, этого должно хватить на длительное время автономной работы.

Видео дня

Важно

Какой кнопочный телефон купить в 2026 году: Nokia 2660 Flip против Light Flip 5G (фото)

Судя по опубликованным изображениям, HMD 106 Pure заряжается через порт USB-C и оснащён 3,5-мм разъёмом для наушников. Также предусмотрена поддержка FM-радио и слот для карт microSD объёмом до 32 ГБ. Доступные цвета — серый, синий и бирюзовый.

Цена HMD 106 Pure составляет 3250 пакистанских рупий (примерно 520–528 грн). О выходе телефона на другие рынки пока нет информации.

Напомним, что HMD планирует представить новый кнопочный телефон Nokia с прочной конструкцией и рядом современных усовершенствований.

Фокус также писал о лучших кнопочных телефонах с современными функциями, которые можно будет купить в 2026 году.