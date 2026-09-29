Сучасний кнопковий телефон за 500 грн: вийшла новинка HMD з витривалою батареєю (фото)

Компанія HMD непомітно випустила ультрадешевий кнопковий телефон 106 Pure, орієнтований на базові функції та тривалу роботу від акумулятора.

Попри відсутність офіційного анонсу, кнопковий телефон HMD 106 Pure вже з’явився в пакистанському інтернет-магазині Advanced Telecom.

HMD 106 Pure нагадує HMD 101, але працює на іншому процесорі — Unisoc 6531E. Цей чип вже використовувався в інших моделях бренду, наприклад, HMD 102.

Бірюзовий HMD 106 Pure Синій HMD 106 Pure Сірий HMD 106 Pure

Новий телефон має 1,8-дюймовий дисплей та роздільну здатність QQVGA 120 x 160 пікселів. Він працює на S30+, програмній платформі, яку HMD використовує в багатьох своїх кнопкових телефонах. Новинка використовує лише 2G, тобто немає підтримки 3G, 4G або 5G.

Знімний акумулятор HMD 106 Pure має ємність 1000 мАг. З огляду на скромні характеристики телефона, цього має вистачити на тривалий час автономної роботи.

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Судячи з оприлюднених зображень, HMD 106 Pure заряджається через порт USB-C та має 3,5-мм роз'єм для навушників. Також є підтримка FM-радіо та слот для карт microSD об'ємом до 32 ГБ. Доступні кольори — сірий, синій та бірюзовий.

Ціна HMD 106 Pure становить 3250 пакистанських рупій (приблизно 520–528 грн). Про вихід телефона на інші ринки поки немає інформації.

Нагадаємо, HMD збирається представити новий кнопковий телефон Nokia з міцною конструкцією та деякими сучасними покращеннями.

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