Недорогий смартфон з хорошою камерою: нова модель HMD розсекречена до анонсу (фото)

Компанія HMD збирається випустити новий смартфон середнього класу Vibe 2 Max з якісною камерою, сучасним дизайном та яскравим дисплеєм.

Зображення та ключові характеристики майбутнього смартфона HMD Vibe 2 Max розкрив авторитетний інсайдер HMD_MEME'S в соціальній мережі X.

Судячи з оприлюднених рендерів, дизайн HMD Vibe 2 Max був натхненний Apple iPhone 18 Pro. Смартфон отримав прямокутний модуль камери, що простягається по всій ширині задньої панелі, тоді як нижче можна помітити злегка текстурований вертикальний прямокутник. Водночас пластикова рамка та товстий виступ під дисплеєм вказують на доступний ціновий сегмент.

Кольори HMD Vibe 2 Max

HMD Vibe 2 Max використовує РК-дисплей з піковою яскравістю 1500 ніт, роздільною здатністю 1080p+ та частотою оновлення 120 Гц. За даними інсайдера, екран позбавлений мерехтіння ШІМ, що робить його безпечнішим для очей.

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Смартфон працює на базі процесора Unisoc T9100 з чотирма продуктивними ядрами Cortex-A76 та чотирма ефективними ядрами Cortex-A55. Він отримав 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної пам'яті.

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Акумулятор HMD Vibe 2 Max має ємність 6000 мАг та підтримує зарядку через USB-C зі швидкістю до 33 Вт. Смартфон використовує 50-мегапіксельну фронтальну камеру, 108-мегапіксельну основну камеру та 8-мегапіксельну надширококутну камеру.

Інші характеристики HMD Vibe 2 Max включають Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, сканер відбитків пальців на бічній панелі корпусу, чип NFC та захист від пилу та вологи за стандартом IP64.

Нагадаємо, нещодавно HMD випустила ультрадешевий кнопковий телефон 106 Pure з витривалим акумулятором.

Фокус також повідомляв, що HMD представила нову версію свого кнопкового телефона HMD 105 4G, орієнтовану на дітей.