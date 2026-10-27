Смартфони середнього класу з кращою продуктивністю: дві нові Android-моделі на підході (фото)

Компанія HMD Global, схоже, збирається оновити свої середньобюджетні смартфони Pulse Pro та Crest Max для ринку Європи.

Оновлені глобальні версії HMD Pulse Pro та HMD Crest Max насамперед зможуть похвалитися потужнішими процесорами, оскільки продуктивність була слабким місцем оригінальних моделей. Про це розповів авторитетний інсайдер smashx_60 у соцмережі X.

HMD Pulse Pro

HMD Pulse Pro Фото: HMD

Оригінальний HMD Pulse Pro, випущений у квітні 2024 року, використовував Unisoc T606 з 6,65-дюймовим IPS-екраном HD+ 90 Гц, 50-мегапіксельною основною камерою, 50-мегапіксельною фронтальною камерою, до 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ пам'яті та акумулятором ємністю 5000 мАг з зарядкою потужністю 20 Вт.

За даними інсайдера, оновлений HMD Pulse Pro перейде процесор MediaTek Helio G99, який приблизно на 45% швидший. Смартфон також отримає 6,56-дюймовий HD+ IPS-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Камери та акумулятор залишаються незмінними.

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HMD Crest Max

HMD Crest Max Фото: HMD

HMD Crest Max 2024 року був оснащений процесором Unisoc T760, 6,67-дюймовим OLED-дисплеєм Full HD+, потрійною камерою на чолі з основним сенсором на 64 МП, 50-мегапіксельною фронтальною камерою, 8 ГБ оперативної пам'яті з 256 ГБ пам'яті та акумулятором ємністю 5000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 33 Вт.

Своєю чергою новий HMD Crest Max, ймовірно, використовуватиме процесор MediaTek Dimensity 7025. Дисплей, камери, пам'ять та акумулятор даної моделі залишаться незмінними.

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Ціни оновлених смартфонів HMD наразі не розголошуються. Оригінальний Pulse Pro сьогодні коштує в Україні від 5 478 грн до 6 299 грн, тоді як Crest Max майже не представлений в українських роздрібних магазинах.

Нагадаємо, HMD збирається випустити новий смартфон середнього класу Vibe 2 Max.

Фокус також повідомляв, що вийшов ультрадешевий кнопковий телефон HMD 106 Pure.