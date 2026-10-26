Представлен Vivo Y600 с рекордным временем работы от батареи: цена новинки (фото)
Компания Vivo представила бюджетный смартфон Y600, который попал в Книгу рекордов Гиннеса за продолжительность автономной работы.
Телефон Vivo Y600 уже доступен для предварительного заказа в Китае. Старт продаж запланирован на 30 октября, говорится на сайте Vivo.
Ключевой особенностью Vivo Y600 стал аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Во время непрерывной трансляции в прямом эфире смартфон проработал 32 часа и 37 минут, войдя в Книгу рекордов Гиннеса. Батарея поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 44 Вт и обратную проводную зарядку.
Vivo Y600 оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и работает на процессоре Dimensity 7300e. Основная камера имеет разрешение 50 МП, а фронтальная камера оснащена сенсором на 8 МП.
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Прочие характеристики Vivo Y600 включают сканер отпечатков пальцев под дисплеем, поддержка NFC и защита по стандарту IP68. Телефон доступен в цветах Diamond Gold, Obsidian Black и Sapphire Blue.
Компания пока не объявила об официальных планах по глобальному выпуску данной модели.
Цена Vivo Y600:
- 6 ГБ/128 ГБ — 280 долларов.
- 8 ГБ/128 ГБ — 295 долларов.
- 6 ГБ/256 ГБ — 310 долларов.
- 8 ГБ/256 ГБ — 350 долларов.
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