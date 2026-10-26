UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

Представлен Vivo Y600 с рекордным временем работы от батареи: цена новинки (фото)

Смартфон Vivo Y600
Vivo Y600 | Фото: Vivo

Компания Vivo представила бюджетный смартфон Y600, который попал в Книгу рекордов Гиннеса за продолжительность автономной работы.

Телефон Vivo Y600 уже доступен для предварительного заказа в Китае. Старт продаж запланирован на 30 октября, говорится на сайте Vivo.

Ключевой особенностью Vivo Y600 стал аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Во время непрерывной трансляции в прямом эфире смартфон проработал 32 часа и 37 минут, войдя в Книгу рекордов Гиннеса. Батарея поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 44 Вт и обратную проводную зарядку.

Цвета смартфона Vivo Y600
Цвета Vivo Y600
Фото: Vivo

Vivo Y600 оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и работает на процессоре Dimensity 7300e. Основная камера имеет разрешение 50 МП, а фронтальная камера оснащена сенсором на 8 МП.

Видео дня
Опрос

Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции?

Опрос открыт до

Прочие характеристики Vivo Y600 включают сканер отпечатков пальцев под дисплеем, поддержка NFC и защита по стандарту IP68. Телефон доступен в цветах Diamond Gold, Obsidian Black и Sapphire Blue.

Компания пока не объявила об официальных планах по глобальному выпуску данной модели.

Цена Vivo Y600:

  • 6 ГБ/128 ГБ — 280 долларов.
  • 8 ГБ/128 ГБ — 295 долларов.
  • 6 ГБ/256 ГБ — 310 долларов.
  • 8 ГБ/256 ГБ — 350 долларов.

Напомним, что компания Huawei официально анонсировала смартфон Pura 90 Plus.

Фокус также писал о результатах тестов камеры Oppo Find X10 Pro Max.