Представлений Vivo Y600 з рекордним часом роботи від батареї: ціна новинки (фото)

Компанія Vivo представила бюджетний смартфон Y600, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса за тривалість автономної роботи.

Телефон Vivo Y600 вже доступний для попереднього замовлення в Китаї. Старт продажів заплановано на 30 жовтня, йдеться на сайті Vivo.

Ключовою особливістю Vivo Y600 став акумулятор ємністю 10 000 мАг. Під час безперервної трансляції в прямому ефірі смартфон пропрацював 32 години та 37 хвилин, увійшовши до Книги рекордів Гіннеса. Батарея підтримує швидку дротову зарядку потужністю 44 Вт та зворотну дротову зарядку.

Кольори Vivo Y600 Фото: Vivo

Vivo Y600 оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц та працює на процесорі Dimensity 7300e. Основна камера має роздільну здатність 50 МП, тоді як фронтальна камера використовує сенсор на 8 МП.

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Інші характеристики Vivo Y600 включають сканер відбитків пальців під дисплеєм, підтримку NFC та захист за стандартом IP68. Телефон пропонується у кольорах Diamond Gold, Obsidian Black та Sapphire Blue.

Компанія поки не оголосила офіційні плани щодо глобального релізу даної моделі.

Ціна Vivo Y600:

6 ГБ/128 ГБ — 280 доларів.

8 ГБ/128 ГБ — 295 доларів.

6 ГБ/256 ГБ — 310 доларів.

8 ГБ/256 ГБ — 350 доларів.

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