Представлений Vivo Y600 з рекордним часом роботи від батареї: ціна новинки (фото)
Компанія Vivo представила бюджетний смартфон Y600, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса за тривалість автономної роботи.
Телефон Vivo Y600 вже доступний для попереднього замовлення в Китаї. Старт продажів заплановано на 30 жовтня, йдеться на сайті Vivo.
Ключовою особливістю Vivo Y600 став акумулятор ємністю 10 000 мАг. Під час безперервної трансляції в прямому ефірі смартфон пропрацював 32 години та 37 хвилин, увійшовши до Книги рекордів Гіннеса. Батарея підтримує швидку дротову зарядку потужністю 44 Вт та зворотну дротову зарядку.
Vivo Y600 оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц та працює на процесорі Dimensity 7300e. Основна камера має роздільну здатність 50 МП, тоді як фронтальна камера використовує сенсор на 8 МП.
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Інші характеристики Vivo Y600 включають сканер відбитків пальців під дисплеєм, підтримку NFC та захист за стандартом IP68. Телефон пропонується у кольорах Diamond Gold, Obsidian Black та Sapphire Blue.
Компанія поки не оголосила офіційні плани щодо глобального релізу даної моделі.
Ціна Vivo Y600:
- 6 ГБ/128 ГБ — 280 доларів.
- 8 ГБ/128 ГБ — 295 доларів.
- 6 ГБ/256 ГБ — 310 доларів.
- 8 ГБ/256 ГБ — 350 доларів.
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