Новий Android-смартфон з хорошою камерою: Huawei підтвердила вихід Pura 90 Plus (фото)

Компанія Huawei офіційно анонсувала смартфон Pura 90 Plus, який зайняв проміжну ланку між базовою моделлю Pura 90 та версією Pura 90 Pro.

Huawei Pura 90 Plus надійде у продаж у Китаї 28 жовтня. Huawei ще не оприлюднила характеристики смартфона, однак вже розкрила його дизайн, варіанти кольорів та конфігурації пам'яті.

Судячи з зображень, опублікованих в офіційному інтернет-магазині Huawei, Pura 90 Plus має вигнуті боки, на відміну від плоскої рамки, притаманної іншим моделям серії Pura 90. Телефон також зберіг характерний трикутний модуль задньої камери.

Huawei Pura 90 Plus Huawei Pura 90 Plus Huawei Pura 90 Plus

Смартфон Huawei Pura 90 Plus буде доступний у кольорах Dawn Gold, Obsidian Black, Sunset Purple та Snowy White. Пристрій пропонуватиме максимум 12 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ вбудованої пам’яті.

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Що стосується інших характеристик, за даними GSMArena, Huawei Pura 90 Plus може бути оснащений 1-дюймовою 50-мегапіксельною основною задньою камерою зі змінною діафрагмою та 6,8-дюймовим OLED-дисплем з роздільною здатністю 1,5K.

Дата глобального релізу Huawei Pura 90 Plus поки не розголошується.

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