Батарея до 12 070 мАг та рекордна продуктивність: на який смартфон звернути увагу (фото)
Компанія Honor офіційно анонсувала лінійку ігрових смартфонів WIN 2, підтвердивши ємність акумуляторів та дату виходу.
Смартфони Honor WIN 2 будуть представлені 21 жовтня 2026 року. Про це бренд Honor повідомив на Weibo.
Серія Honor WIN 2 включає моделі Honor WIN 2, Honor WIN RT 2 та Honor WIN Turbo 2. Всі три телефони матимуть потужні акумулятори Qinhai Lake ємністю до 12 070 мАг. Компанія обіцяє винятковий час автономної роботи для мобільних ігор.
Honor WIN 2
За даними Gizmochina, Honor WIN 2 зможе похвалитися батареєю ємністю 10 100 мАг зі 100-ватною дротовою та 50-ватною бездротовою зарядкою. Базова модель, ймовірно, працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, який встановив рекорд продуктивності на AnTuTu, у поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR5X Ultra та сховищем UFS 4.1. Конфігурації пам'яті варіюються від 12 ГБ + 256 ГБ до 16 ГБ + 1 ТБ.
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Смартфон, ймовірно, отримає 6,89-дюймовий плоский OLED-екран LTPS з роздільною здатністю 2K та частотою оновлення 185 Гц з надтонкими рівними рамками 0,93 мм. Інсайдери також відзначають систему охолодження з двома вентиляторами, основну камеру на 200 МП, два динаміки, повний захист IP68/IP69/IP69K, ультразвуковий сканер відбитків пальців та спеціальну клавішу WIN.
Honor WIN RT 2
Повідомляється, що Honor WIN RT 2 буде оснащений акумулятором на 12 070 мАг, що підтримує зарядку потужністю 90 Вт, та процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Телефон також матиме той самий 6,89-дюймовий 2K 185 Гц екран, один вентилятор охолодження та 200-мегапіксельну основну камеру на дещо меншому 1/1,56-дюймовому сенсорі. Для цієї моделі передбачено максимум 16 ГБ + 512 ГБ пам’яті.
Honor WIN Turbo 2
Доступніший Honor WIN Turbo 2 може отримати процесор Snapdragon 8s Gen 4, батарею ємністю 12 070 мАг з підтримкою зарядки потужністю 90 Вт та основну камеру 50 МП з оптичною стабілізацією. Цей смартфон буде оснащений аналогічним великим дисплеєм, однак не матиме активного вентилятора охолодження. Очікувані конфігурації пам’яті починаються з 8 ГБ + 256 ГБ та сягають 16 ГБ + 512 ГБ.
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