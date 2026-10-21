Oppo Find X10 Pro Max з трьома камерами по 200 МП вже тут: скільки коштує флагман (фото)

Компанія Oppo нещодавно представила у Китаї флагманський смартфон Find X10 Pro Max. Його міжнародна версія тепер доступна для попереднього замовлення.

Глобальний Oppo Find X10 Pro Max з’явився на сайті Giztop, а початок поставок заплановано на 6 листопада. На це звернув увагу портал Gizmochina.

Oppo Find X10 Pro Max оснащений 6,78-дюймовим 10-бітним LTPO 2.0 AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю класу 2K 2772 × 1272 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Він охоплює 100% колірної гами DCI-P3 та обіцяє коефіцієнт контрастності 5 000 000:1.

Oppo Find X10 Pro Max Фото: Скриншот

Флагман Oppo використовує процесор MediaTek Dimensity 9600 Pro в поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR5X об'ємом до 16 ГБ. Доступні конфігурації з 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ пам’яті. Смартфон працює під управлінням ColorOS 17 на базі Android 17.

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Однією з найсильніших сторін Oppo Find X10 Pro Max є система камер, що включає основну камеру на 200 МП з сенсором 1/1,3 дюйма, надширококутну камеру на 200 МП з сенсором 1/1,56 дюйма та телеоб'єктив на 200 МП з 3-кратним перископічним збільшенням та сенсором 1/1,56 дюйма. Також є Об'єктив Danxia другого покоління та додатковий мультиспектральний сенсор для точнішого відтворення кольорів.

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Oppo Find X10 Pro Max має акумулятор ємністю 8000 мАг, що є доволі солідною цифрою для масового флагманського смартфона. Він підтримує дротову зарядку SuperVOOC потужністю 80 Вт, бездротову зарядку AirVOOC потужністю 50 Вт та зворотну бездротову зарядку потужністю 10 Вт.

Ціна Oppo Find X10 Pro Max — від 1599 доларів (близько 71 930 грн).

Нагадаємо, Oppo, ймовірно, готує новий смартфон з широким дисплеєм під назвою Reno X.

Фокус також повідомляв, що в мережі з’явились фото iPhone 18 з оновленим модулем камери.