Незвичний Android-смартфон з двома камерами на 200 МП та новим чипом: коли чекати новинку Oppo

Компанія Oppo, ймовірно, готує смартфон з широким дисплеєм. Попередні витоки інформації натякають на назву Oppo Reno X.

За пропорціями майбутній Oppo Reno X може нагадувати Huawei Pura X, однак його дисплей не буде розкладним. Нові деталі про смартфон розкрив портал Gizmochina з посиланням на інсайдерів.

Повідомляється, що Oppo Reno X буде оснащений 6,35-дюймовим дисплеєм зі співвідношенням сторін 16:9 та роздільною здатністю 2560 × 1440, а також витривалим акумулятором ємністю 8000 мАг.

Інсайдери також стверджують, що смартфон отримає новий процесор MediaTek Dimensity 9600M та дві 200-магпіксельні камери. В одному з витоків згадуються сенсори ISOCELL HPE та HP5 від Samsung, але не уточнюється, який з них призначений для основної камери, а який для телеоб'єктива.

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Очікується, що Oppo Reno X вийде разом зі складаним Oppo Find N7 у Китаї в першому кварталі 2027 року. Однак варто враховувати, що компанія ще офіційно не анонсувала ці пристрої та не підтверджувала вищезгадані характеристики.

Нагадаємо, експерт порівняв характеристики складаних смартфонів iPhone Duo та Xiaomi 18 Fold.

Фокус також повідомляв, що Motorola може випустити новий складаний смартфон Razr Flex 27.