Дешевший конкурент iPhone Duo: новинку Motorola випробували на продуктивність

Компанія Motorola збирається випустити складаний смартфон з широким дисплеєм, візуально подібний до iPhone Duo від Apple. Він може отримати назву Razr Flex 27.

Новий витік на Geekbench демонструє, що Motorola Razr Flex 27, ймовірно, буде дешевшим за більшість конкурентів. На це звернув увагу портал Notebookcheck.

Як зазначають у виданні, на бенчмарках Razr Flex 27 фігурує з процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, а не дорожчим Snapdragon 8 Elite Gen 5 або новим Snapdragon 8 Elite Gen 6. Він набрав 2669 балів у одноядерному тесті та 8837 у багатоядерному тесті.

Хоча Snapdragon 8 Gen 5 вважається доволі швидким процесом, 12 ГБ оперативної пам’яті вказують на те, що Razr Flex 27 буде дешевшим за більшість своїй конкурентів, таких як iPhone Duo, Huawei Pura X Max та Samsung Galaxy Z Fold 8.

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iPhone Duo Фото: Скриншот

Попередні витоки свідчать, що майбутній складаний смартфон Motorola отримає дві фронтальні камери по 32 МП, основну камеру на 50 МП та надширококутну камеру на 50 МП, але не матиме телеоб’єктива.

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Також повідомляється, що Razr Flex 27 буде товщим, значно легшим за iPhone Duo. Окрім того, Motorola може оснастити смартфон більшим акумулятором ємністю 5000 мАг, 6,92-дюймовим основним дисплеєм з роздільною здатністю 2364 x 1728 і частотою оновлення 165 Гц, 4,97-дюймовим вторинним дисплеєм з роздільною здатністю 1736 x 1140 пікселів, а також захистом за стандартом IP49.

Очікується, що Motorola Razr Flex 27 вийде у грудні 2026 року. Точна дата та ціна поки не розголошуються.

Нагадаємо, Google Pixel 11 Pro Fold вважається одним з найближчих конкурентів iPhone Duo.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв складані смартфони iPhone Duo та Xiaomi 18 Fold.