Более дешевый конкурент iPhone Duo: новинку Motorola испытали на производительность

Компания Motorola планирует выпустить складной смартфон с широким дисплеем, внешне напоминающий iPhone Duo от Apple. Он может получить название Razr Flex 27.

Новая утечка на Geekbench показывает, что Motorola Razr Flex 27, вероятно, будет дешевле большинства конкурентов. На это обратил внимание портал Notebookcheck.

Как отмечается в издании, в тестах Razr Flex 27 представлен с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, а не с более дорогой моделью Snapdragon 8 Elite Gen 5 или новым Snapdragon 8 Elite Gen 6. Он набрал 2669 баллов в одноядерном тесте и 8837 в многоядерном тесте.

Хотя Snapdragon 8 Gen 5 считается довольно быстрым процессором, 12 ГБ оперативной памяти указывают на то, что Razr Flex 27 будет дешевле большинства своих конкурентов, таких как iPhone Duo, Huawei Pura X Max и Samsung Galaxy Z Fold 8.

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iPhone Duo Фото: Скриншот

Согласно предварительным утечкам, будущий складной смартфон Motorola будет оснащён двумя фронтальными камерами по 32 МП, основной камерой на 50 МП и сверхширокоугольной камерой на 50 МП, но не будет иметь телеобъектива.

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Также сообщается, что Razr Flex 27 будет толще, но значительно легче, чем iPhone Duo. Кроме того, Motorola может оснастить смартфон более емким аккумулятором на 5000 мАч, 6,92-дюймовым основным дисплеем с разрешением 2364 x 1728 и частотой обновления 165 Гц, 4,97-дюймовым вторичным дисплеем с разрешением 1736 x 1140 пикселей, а также защитой по стандарту IP49.

Ожидается, что Motorola Razr Flex 27 выйдет в декабре 2026 года. Точная дата и цена пока не разглашаются.

Напомним, что Google Pixel 11 Pro Fold считается одним из ближайших конкурентов iPhone Duo.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил складные смартфоны iPhone Duo и Xiaomi 18 Fold.