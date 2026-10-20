Необычный Android-смартфон с двумя камерами по 200 МП и новым чипом: когда ждать новинку Oppo

Компания Oppo, вероятно, готовит новый смартфон с широким дисплеем. Предыдущие утечки информации указывают на название Oppo Reno X.

По своим пропорциям будущий Oppo Reno X может напоминать Huawei Pura X, однако его дисплей не будет раскладным. Новые подробности о смартфоне раскрыл портал Gizmochina со ссылкой на инсайдеров.

Сообщается, что Oppo Reno X будет оснащен 6,35-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:9 и разрешением 2560 × 1440, а также долговечным аккумулятором емкостью 8000 мАч.

Инсайдеры также утверждают, что смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 9600M и две 200-мегапиксельные камеры. В одной из утечек упоминаются сенсоры ISOCELL HPE и HP5 от Samsung, но не уточняется, какой из них предназначен для основной камеры, а какой для телеобъектива.

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Ожидается, что Oppo Reno X выйдет вместе со складным Oppo Find N7 в Китае в первом квартале 2027 года. Однако следует учитывать, что компания пока официально не анонсировала эти устройства и не подтверждала вышеупомянутые характеристики.

Напомним, что эксперт сравнил характеристики складных смартфонов iPhone Duo и Xiaomi 18 Fold.

Фокус также сообщал, что Motorola может выпустить новый складной смартфон Razr Flex 27.