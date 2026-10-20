Базовий iPhone 18 вперше "засвітився" в мережі: що в ньому особливого (фото)

Минулого місяця Apple випустила флагманські смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Тепер на черзі звичайний iPhone 18, перші зображення якого вже опубліковані інсайдером.

Нещодавно оприлюднені фото iPhone 18, ймовірно, створені штучним інтелектом, але вони дають уявлення про можливий зовнішній вигляд майбутнього смартфона, вважають експерти порталу Gizmochina.

На "знімках" iPhone 18 представлений у синьому, сріблястому та рожевому кольорах. Як зазначають у виданні, він дещо відходить від звичного для iPhone 17 вертикального розташування подвійної камери.

iPhone 18 Фото: Majin Bu/X

Ймовірний iPhone 18 має ширший горизонтально орієнтований модуль камери, що займає верхню частину задньої панелі. Дві камери, як і раніше, розташовані одна над одною у цьому модулі, поруч із спалахом та додатковими датчиками.

Видео дня

Очікується, що базовий флагман Apple все ще збереже систему подвійної камери, що складається з 48-мегапіксельного основного сенсора та 48-мегапіксельної надширококутної камери, без спеціального телеоб'єктива.

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За чутками, стандартний iPhone 18 вийде навесні 2027 року. Витоки свідчать, що він отримає чип Apple A20, 9 ГБ оперативної пам'яті, iOS 27, 256 ГБ базової пам'яті, 18-мегапіксельну фронтальну камеру, захист від пилу та води за стандартом IP68 та модем Apple C2.

Нагадаємо, Motorola збирається випустити дешевшу альтернативу iPhone Duo.

Фокус також повідомляв, що експерти назвали плюси та мінуси iPhone 18 Pro Max.