Базовая версия iPhone 18 впервые "засветилась" в сети: что в ней особенного (фото)

В прошлом месяце Apple выпустила флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Теперь настала очередь обычного iPhone 18, первые изображения которого уже опубликовал инсайдер.

Недавно обнародованные фото iPhone 18, вероятно, созданы с помощью искусственного интеллекта, но они дают представление о возможном внешнем виде будущего смартфона, считают эксперты портала Gizmochina.

На "снимках" iPhone 18 представлен в синем, серебристом и розовом цветах. Как отмечают в издании, он несколько отходит от привычного для iPhone 17 вертикального расположения двойной камеры.

iPhone 18 Фото: Majin Bu/X

Предполагаемый iPhone 18 имеет более широкий горизонтально ориентированный модуль камеры, занимающий верхнюю часть задней панели. Две камеры, как и раньше, расположены одна над другой в этом модуле, рядом со вспышкой и дополнительными датчиками.

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Ожидается, что базовый флагман Apple по-прежнему будет оснащен системой с двумя камерами, состоящей из 48-мегапиксельного основного сенсора и 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры, без специального телеобъектива.

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По слухам, стандартная модель iPhone 18 выйдет весной 2027 года. Утечки свидетельствуют о том, что она будет оснащена чипом Apple A20, 9 ГБ оперативной памяти, iOS 27, 256 ГБ встроенной памяти, 18-мегапиксельную фронтальную камеру, защиту от пыли и воды по стандарту IP68 и модем Apple C2.

Напомним, что Motorola собирается выпустить более дешевую альтернативу iPhone Duo.

Фокус также сообщал, что эксперты перечислили плюсы и минусы iPhone 18 Pro Max.