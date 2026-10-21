Oppo Find X10 Pro Max с тремя камерами по 200 МП уже тут: сколько стоит флагман (фото)

Компания Oppo недавно представила в Китае флагманский смартфон Find X10 Pro Max. Его международная версия теперь доступна для предварительного заказа.

Глобальный Oppo Find X10 Pro Max появился на сайте Giztop, а начало поставок запланировано на 6 ноября. На это обратил внимание портал Gizmochina.

Oppo Find X10 Pro Max оснащен 6,78-дюймовым 10-битным LTPO 2.0 AMOLED-дисплеем с разрешением класса 2K (2772 × 1272 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Он охватывает 100 % цветовой гаммы DCI-P3 и обеспечивает коэффициент контрастности 5 000 000:1.

Oppo Find X10 Pro Max Фото: Скриншот

Флагман Oppo использует процессор MediaTek Dimensity 9600 Pro в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ. Доступны конфигурации с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ памяти. Смартфон работает под управлением ColorOS 17 на базе Android 17.

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Одной из самых сильных сторон Oppo Find X10 Pro Max является система камер, включающая основную камеру на 200 МП с сенсором 1/1,3 дюйма, сверхширокоугольную камеру на 200 МП с сенсором 1/1,56 дюйма и телеобъектив на 200 МП с 3-кратным перископическим увеличением и сенсором 1/1,56 дюйма. Также имеется объектив Danxia второго поколения и дополнительный мультиспектральный сенсор для более точной цветопередачи.

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Oppo Find X10 Pro Max имеет аккумулятор емкостью 8000 мАч, что является довольно внушительным показателем для массового флагманского смартфона. Он поддерживает проводную зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, беспроводную зарядку AirVOOC мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

Цена Oppo Find X10 Pro Max — от 1599 долларов (около 71 930 грн).

Напомним, что Oppo, вероятно, готовит новый смартфон с широким дисплеем под названием Reno X.

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