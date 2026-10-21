Батарея до 12 070 мАч и рекордная производительность: на какой смартфон обратить внимание (фото)

Компания Honor официально анонсировала линейку игровых смартфонов WIN 2, подтвердив емкость аккумуляторов и дату выхода.

Смартфоны Honor WIN 2 будут представлены 21 октября 2026 года. Об этом бренд Honor сообщил в Weibo.

Серия Honor WIN 2 включает модели Honor WIN 2, Honor WIN RT 2 и Honor WIN Turbo 2. Все три телефона будут оснащены мощными аккумуляторами Qinhai Lake емкостью до 12 070 мАч. Компания обещает исключительное время автономной работы для мобильных игр.

Honor WIN 2

Honor Win 2 Фото: Скриншот

По данным Gizmochina, Honor WIN 2 получит аккумулятор емкостью 10 100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Базовая модель, вероятно, будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, который установил рекорд производительности в AnTuTu, в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X Ultra и хранилищем UFS 4.1. Конфигурации памяти варьируются от 12 ГБ + 256 ГБ до 16 ГБ + 1 ТБ.

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Смартфон, вероятно, получит 6,89-дюймовый плоский OLED-экран LTPS с разрешением 2K, частотой обновления 185 Гц и сверхтонкими ровными рамками шириной 0,93 мм. Инсайдеры также отмечают систему охлаждения с двумя вентиляторами, основную камеру на 200 МП, два динамика, полную защиту по стандартам IP68/IP69/IP69K, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и специальную клавишу WIN.

Honor WIN RT 2

Honor Win 2 Honor Win 2

Сообщается, что Honor WIN RT 2 будет оснащен аккумулятором емкостью 12 070 мАч, поддерживающим зарядку мощностью 90 Вт, и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Телефон получит тот же 6,89-дюймовый 2K-экран с частотой обновления 185 Гц, одним вентилятором охлаждения и 200-мегапиксельной основной камерой на несколько меньшем 1/1,56-дюймовом сенсоре. Для этой модели предусмотрено максимум 16 ГБ + 512 ГБ памяти.

Honor WIN Turbo 2

Серия Honor Win 2 Фото: Gizmochina

Более доступная модель Honor WIN Turbo 2 может получить процессор Snapdragon 8s Gen 4, аккумулятор емкостью 12 070 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт и основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией. Этот смартфон будет оснащен аналогичным большим дисплеем, однако не будет иметь активного вентилятора охлаждения. Ожидаемые конфигурации памяти начинаются с 8 ГБ + 256 ГБ и достигают 16 ГБ + 512 ГБ.

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