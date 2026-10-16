Новый рекорд производительности: какой Android-смартфон удивил во время тестов (фото)

21 октября компания Honor представит серию смартфонов Honor Win 2, в которую войдут модели Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2.

Ожидается, что только базовая версия Honor Win 2 будет оснащена новейшим и самым мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Подробности о новинке раскрыл портал Gizmochina со ссылкой на AnTuTu и последние утечки.

Honor Win 2 был замечен в AnTuTu V12 под номером модели RTW-AN00. Эксперты определили, что в нем установлен чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в сочетании с графическим процессором Adreno 850. Смартфон работает на Android 17, имеет 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Honor Win 2

В тесте AnTuTu Honor Win 2 набрал в общей сложности 5 702 964 балла. Как отмечается в издании, это рекордный показатель в AnTuTu. Графический процессор набрал 2 072 221 балл, тогда как тесты памяти и UX показали 755 729 и 1 372 277 баллов соответственно.

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Источники указывают на то, что Honor Win 2 будет оснащен 6,89-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 2K, частотой обновления 185 Гц, сверхтонкой рамкой 0,93 мм и поддержкой высокочастотной ШИМ-регулировки яркости 5920 Гц.

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Кроме того, Honor Win 2 может получить аккумулятор емкостью 10 100 мАч, поддерживающим проводную и беспроводную зарядку мощностью 100 Вт. Также сообщается, что смартфон будет оснащен системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя мощными динамиками.

Что касается других характеристик Honor Win 2, слухи указывают на 200-мегапиксельную основную камеру, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, порт USB 3.2 Gen 1 и защиту от пыли и воды по стандартам IP68, IP69 и IP69K. Телефон будет доступен в цветах Quick Black, Designated Win и Red/Blue Buff.

Цена Honor Win 2 — около 36 879 грн.

Напомним, недавно был официально представлен смартфон RedMagic 12 Pro+ с рядом передовых игровых функций.

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