Какой флагман Samsung выгоднее купить: Galaxy S27 Pro против Galaxy S27 Ultra (фото)

Компания Samsung планирует представить премиальную серию смартфонов Galaxy S27 на традиционном мероприятии Samsung Unpacked в январе или феврале 2027 года.

Для тех, кто планирует приобрести флагман Samsung в 2027 году, эксперты портала Gizmochina сравнили модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra, указав на их ключевые отличия.

Что общего между Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra

Рендеры Samsung Galaxy S27 Ultra Фото: Скриншот

Рендеры показывают, что будущие флагманы Samsung будут иметь довольно схожий дизайн. Ожидается, что Galaxy S27 Pro будет выглядеть как уменьшенная версия Galaxy S27 Ultra.

Кроме того, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra могут иметь значительную часть общего оборудования для камер. Обе модели, вероятно, будут оснащены новым основным сенсором Samsung ISOCELL HP6 на 200 МП, сверхширокоугольной камерой на 50 МП и фронтальной камерой на 16 МП.

Видео дня

По слухам, оба смартфона будут оснащены более новой OLED-панелью M16 и поддерживать технологию Privacy Display, которая в настоящее время доступна только на Galaxy S26 Ultra. Китайские сертификаты 3C также предусматривают одинаковую проводную зарядку мощностью 60 Вт как для Pro, так и для Ultra.

Различия между Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra

Samsung Galaxy S27 Ultra Фото: Ice Universe

Источники указывают на то, что Galaxy S27 Pro будет оснащен 6,47-дюймовым дисплеем, тогда как Galaxy S27 Ultra останется близким по размеру к 6,9-дюймовому Galaxy S26 Ultra. Также стоит учитывать, что только Galaxy S27 Ultra будет поддерживать S Pen.

Наибольшую неопределенность в отношении Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra пока что представляют характеристики телеобъектива. Разные инсайдеры в настоящее время описывают разное оборудование для обоих смартфонов.

Опрос Смартфон какого бренда вы рассматриваете к покупке следующим? Опрос открыт до Samsung Apple Xiaomi POCO Realme Motorola Oppo Vivo OnePlus Другой Голосувати

Что касается цены, то Galaxy S27 Pro может быть выпущен по цене 1299 долларов, тогда как цена Galaxy S27 Ultra может составить 1399 долларов. На некоторых рынках модель Ultra может стоить до 1499 долларов.

Вердикт

Samsung Galaxy S27 Pro, по всей видимости, станет лучшим выбором для пользователей, которые хотят получить тот же общий дизайн, основную камеру и технологию дисплея, что и у Galaxy S27 Ultra, но в более компактном корпусе. К тому же этот смартфон будет стоить дешевле.

В свою очередь, Samsung Galaxy S27 Ultra подойдет тем, кому нужна поддержка S Pen, самый мощный аккумулятор в линейке и дисплей большего размера. Также ожидается, что Galaxy S27 Ultra получит улучшенные возможности для съемки на большие расстояния, однако окончательные параметры телеобъектива пока остаются неизвестными.

Напомним, что Samsung разрабатывает новый смартфон среднего класса Galaxy A58, который станет преемником Galaxy A57.

Фокус также сообщал, что смартфон RedMagic 12 Pro+ получил ряд обновлений, ориентированных на мобильных геймеров.