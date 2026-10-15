Який флагман Samsung вигідніше купити: Galaxy S27 Pro проти Galaxy S27 Ultra (фото)

Компанія Samsung збирається представити преміальну серію смартфонів Galaxy S27 на традиційному заході Samsung Unpacked у січні або лютому 2027 року.

Для тих, хто планує купити флагман Samsung у 2027 році експерти порталу Gizmochina порівняли моделі Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra, вказавши на їхні ключові відмінності.

Що спільного між Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra

Рендери Samsung Galaxy S27 Ultra Фото: Скриншот

Рендери демонструють, що майбутні флагмани Samsung матимуть доволі схожий дизайн. Очікується, що Galaxy S27 Pro виглядатиме як зменшена версія Galaxy S27 Ultra.

Окрім того, Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra можуть мати значну частину спільного обладнання для камер. Обидві моделі, ймовірно, будуть оснащені новим основним сенсором Samsung ISOCELL HP6 на 200 МП, надширококутною камерою на 50 МП та фронтальною камерою на 16 МП.

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За чутками, обидва смартфони використовуватимуть новішу OLED-панель M16 та підтримуватимуть апаратне забезпечення Privacy Display, яке наразі доступна лише на Galaxy S26 Ultra. Китайські сертифікати 3C також передбачають однакову дротову зарядку потужністю 60 Вт як для Pro, так і для Ultra.

Відмінності між Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra

Samsung Galaxy S27 Ultra Фото: Ice Universe

Витоки вказують на те, що Galaxy S27 Pro матиме 6,47-дюймовий дисплей, тоді як Galaxy S27 Ultra залишиться близьким до 6,9-дюймового Galaxy S26 Ultra. Також варто враховувати, що лише Galaxy S27 Ultra підтримуватиме S Pen.

Найбільшою невизначеністю щодо Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra поки що є характеристики телеоб'єктива. Різні інсайдери наразі описують різне обладнання для обох смартфонів.

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Що стосується ціни, то Galaxy S27 Pro може бути запущений за ціною 1299 доларів, тоді як ціна Galaxy S27 Ultra може скласти 1399 доларів. На деяких ринках Ultra може коштувати до 1499 доларів.

Вердикт

Samsung Galaxy S27 Pro, схоже буде кращим вибором для користувачів, які хочуть отримати загальний дизайн, основну камеру та технологію дисплея, як у Galaxy S27 Ultra, але у меншому корпусі. До того ж, цей смартфон коштуватиме дешевше.

Своєю чергою Samsung Galaxy S27 Ultra підійде тим, кому потрібна підтримка S Pen, найпотужніший акумулятор у лінійці та більший дисплей. Також очікується, що Galaxy S27 Ultra отримає кращі можливості для зйомки на далекі відстані, однак остаточні параметри телеоб'єктива залишаються невідомими.

Нагадаємо, Samsung працює над новим смартфоном середнього класу Galaxy A58, який стане наступником Galaxy A57.

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