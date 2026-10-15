Батарея на 8400 мАг та флагманський чип: вийшов смартфон RedMagic 12 Pro+ (фото)

Смартфон RedMagic 12 Pro+ офіційно представлений з низкою оновлень апаратного забезпечення, спрямованих на мобільних геймерів.

RedMagic 12 Pro+ вже вийшов у Китаї, тоді як на глобальному ринку ця модель згодом дебютує під назвою RedMagic 12 Pro. Характеристики та ціну новинки розкрив портал Gizmochina.

Флагман RedMagic оснащений 6,85-дюймовим OLED-дисплеєм BOE X11 з роздільною здатністю 2688 × 1216 пікселів, частотою оновлення 185 Гц та надто вузькими рамками 0,96 мм. Перевагою для геймерів є відсутність отвору для фронтальної камери, оскільки вона захована під екраном.

RedMagic 12 Pro+ Фото: Redmagic

Дисплей RedMagic 12 Pro+ підтримує частоту дискретизації сенсорного керування 500 Гц та миттєву дискретизацію сенсорного керування до 5000 Гц, а також 10-бітну глибину кольорів, 1900 ніт глобальної яскравості та 5000 ніт локальної пікової яскравості. Також пропонується ШІМ-дімування 2592 Гц при низькій яскравості.

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Смартфон використовує процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 у поєднанні з ігровими чипами RedCore R5 та керуванням дисплеєм G1. Він підтримує пам'ять LPDDR5T зі швидкістю до 10 667 Мбіт/с та сховище UFS 4.1 Pro.

Акумулятор RedMagic 12 Pro+ має ємність 8400 мАг. Він підтримує дротову зарядку потужністю 120 Вт, бездротову зарядку потужністю 80 Вт та байпасну зарядку для живлення телефону безпосередньо під час гри.

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Для терморегуляції RedMagic поєднує активний вентилятор, який досягає 25 500 об/хв та має клас водонепроникності IPX8, із рідинним охолодженням та додатковими термоізоляційні матеріали. Корпус смартфона має класи захисту від пилу та води IP68 та IP69. Доступні кольори — Dark Night Transparent, Silver Wing Transparent та Ice Blue Transparent.

Що стосується камери, RedMagic 12 Pro+ оснащений 50-мегапіксельним основним об’єктивом з оптичною стабілізацією зображення, 50-мегапіксельною надширококутною камерою та 16-мегапіксельним фронтальним сенсором OmniVision.

RedMagic 12 Pro+ працює на базі Android 17 RedMagic OS 12 та оснащений ультразвуковим датчиком відбитків пальців, вбудованим в екран. Також варто відзначити ігрові з частотою 700 Гц, два лінійних динаміки 1115E, три мікрофони, лінійний двигун по осі X, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, ІЧ-передавач, USB 3.2 Gen 2 та 3,5-мм роз'єм для навушників.

Ціна RedMagic 12 Pro+ 12 ГБ/256 ГБ — близько 1 050 доларів.

Ціна RedMagic 12 Pro+ 16 ГБ/512 ГБ — близько 1 200 доларів.

Ціна RedMagic 12 Pro+ 16 ГБ/1 ТБ — близько 1 350 доларів.

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