Батарея на 8400 мАч и флагманский чип: представлен смартфон RedMagic 12 Pro+ (фото)

Смартфон RedMagic 12 Pro+ официально представлен с рядом обновлений аппаратного обеспечения, ориентированных на мобильных геймеров.

RedMagic 12 Pro+ уже вышел в Китае, тогда как на мировом рынке эта модель позже дебютирует под названием RedMagic 12 Pro. Характеристики и цену новинки раскрыл портал Gizmochina.

Флагман RedMagic оснащен 6,85-дюймовым OLED-дисплеем BOE X11 с разрешением 2688 × 1216 пикселей, частотой обновления 185 Гц и чрезвычайно узкими рамками 0,96 мм. Преимуществом для геймеров является отсутствие отверстия для фронтальной камеры, поскольку она скрыта под экраном.

RedMagic 12 Pro+ Фото: Redmagic

Дисплей RedMagic 12 Pro+ поддерживает частоту дискретизации сенсорного управления 500 Гц и мгновенную дискретизацию сенсорного управления до 5000 Гц, а также 10-битную глубину цвета, 1900 нит общей яркости и 5000 нит локальной пиковой яркости. Также предусмотрена ШИМ-регулировка яркости с частотой 2592 Гц при низкой яркости.

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Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в сочетании с игровыми чипами RedCore R5 и модулем управления дисплеем G1. Он поддерживает память LPDDR5T со скоростью до 10 667 Мбит/с и хранилище UFS 4.1 Pro.

Аккумулятор RedMagic 12 Pro+ имеет емкость 8400 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт, беспроводную зарядку мощностью 80 Вт и байпасную зарядку для питания телефона непосредственно во время игры.

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Для терморегулирования RedMagic сочетает в себе активный вентилятор, развивающий скорость до 25 500 об/мин и обладающий классом водонепроницаемости IPX8, с жидкостным охлаждением и дополнительными теплоизоляционными материалами. Корпус смартфона имеет классы защиты от пыли и воды IP68 и IP69. Доступные цвета — Dark Night Transparent, Silver Wing Transparent и Ice Blue Transparent.

Что касается камеры, RedMagic 12 Pro+ использует 50-мегапиксельный основной объектив с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 16-мегапиксельный фронтальный сенсор OmniVision.

RedMagic 12 Pro+ работает на базе Android 17 RedMagic OS 12 и оснащен ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, встроенным в экран. Также стоит отметить игровые динамики с частотой 700 Гц, два линейных динамика 1115E, три микрофона, линейный двигатель по оси X, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, ИК-передатчик, USB 3.2 Gen 2 и 3,5-мм разъем для наушников.

Цена RedMagic 12 Pro+ 12 ГБ/256 ГБ — около 1 050 долларов.

Цена RedMagic 12 Pro+ 16 ГБ/512 ГБ — около 1 200 долларов.

Цена RedMagic 12 Pro+ 16 ГБ/1 ТБ — около 1 350 долларов.

Напомним, 21 октября Oppo представит на международном рынке флагманы Find X10 и Find X10 Pro Max.

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