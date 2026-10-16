Новий рекорд продуктивності: який Android-смартфон здивував під час тестів (фото)
Компанія Honor 21 жовтня представить серію смартфонів Honor Win 2, що включатиме моделі Win 2, Win RT 2 та Win Turbo 2.
Очікується, що лише базовий Honor Win 2 буде оснащений найновішим і найпотужнішим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Деталі про новинку розкрив портал Gizmochina з посиланням на AnTuTu та останні витоки.
Honor Win 2 був помічений на AnTuTu V12 під номером моделі RTW-AN00. Експерти ідентифікували його чипсет як Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 у поєднанні з графічним процесором Adreno 850. Смартфон працює на Android 17, має 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ вбудованої пам'яті.
У бенчмарку Honor Win 2 загалом видав 5 702 964 бали. Як зазначають у виданні, це рекордний показник на AnTuTu. Графічний процесор набрав 2 072 221 бал, тоді як тести пам'яті та UX продемонстрували 755 729 та 1 372 277 балів відповідно.
Витоки вказують на те, що Honor Win 2 буде оснащений 6,89-дюймовим плоским OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2K, частотою оновлення 185 Гц, надтонкими рамки 0,93 мм та підтримкою високочастотного ШІМ-регулювання яскравості 5920 Гц.
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Окрім того, Honor Win 2 може отримати акумулятор ємністю 10 100 мАг, який підтримуватиме дротову та бездротову зарядку потужністю 100 Вт. Також повідомляється, що смартфон матиме систему охолодження з двома вентиляторами та два потужні динаміки.
Що стосується інших характеристик Honor Win 2, чутки свідчать про 200-мегапіксельну основну камеру, ультразвуковий сканер відбитків пальців, підключення USB 3.2 Gen 1 та захист від пилу та води за стандартами IP68, IP69 та IP69K. Телефон буде доступний у кольорах Quick Black, Designated Win та Red/Blue Buff.
- Ціна Honor Win 2 — близько 36 879 грн.
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