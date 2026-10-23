Новый Android-смартфон с хорошей камерой: Huawei подтвердила выпуск Pura 90 Plus (фото)

Компания Huawei официально анонсировала смартфон Pura 90 Plus, который занял промежуточное положение между базовой моделью Pura 90 и версией Pura 90 Pro.

Huawei Pura 90 Plus поступит в продажу в Китае 28 октября. Компания Huawei пока не обнародовала технические характеристики смартфона, однако уже раскрыла его дизайн, цветовые варианты и конфигурации памяти.

Судя по изображениям, опубликованным в официальном интернет-магазине Huawei, Pura 90 Plus имеет изогнутые боковые грани, в отличие от плоской рамки, характерной для других моделей серии Pura 90. Телефон также сохранил характерный треугольный модуль задней камеры.

Huawei Pura 90 Plus Huawei Pura 90 Plus Huawei Pura 90 Plus

Смартфон Huawei Pura 90 Plus будет доступен в цветах Dawn Gold, Obsidian Black, Sunset Purple и Snowy White. Устройство будет оснащено максимум 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

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Что касается остальных характеристик, по данным GSMArena, Huawei Pura 90 Plus может быть оснащён 1-дюймовой 50-мегапиксельной основной задней камерой с переменной диафрагмой и 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K.

Дата мирового выпуска Huawei Pura 90 Plus пока не разглашается.

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