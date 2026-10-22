Новый смартфон до 10 000 грн: вышла улучшенная Android-модель с большим экраном (фото)

Компания ZTE представила обновленный бюджетный смартфон Nubia A76 4G, который получил лучший дисплей и более быструю зарядку.

Хотя ранее ZTE уже выпускала смартфоны под названиями Nubia A76 4G и Nubia A77 4G, новая версия Nubia A76 4G отличается рядом усовершенствований. Визуально новинка напоминает Blade A76 4G и фактически имеет идентичные характеристики, отмечает портал GSMArena.

Новый Nubia A76 4G оснащен 6,75-дюймовым дисплеем с разрешением 720p+ и частотой обновления 90 Гц, тогда как предыдущая модель Nubia A76 4G имела 6,5-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц и аналогичным разрешением.

Nubia A76 4G Фото: Nubia

Смартфон работает на неназванном восьмиядерном процессоре с тактовой частотой 1,8 ГГц. Он также оснащён тройной камерой с 50-мегапиксельным сенсором, однако о двух других объективах пока ничего не известно.

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Nubia A76 4G по-прежнему оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, но теперь он поддерживает более быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Предыдущая версия этого смартфона могла предложить лишь 10 Вт. В тестах энергоэффективности ЕС новая модель получила оценку A, что является хорошим показателем.

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Обновленная модель Nubia A76 4G доступна в цветах Carbon Black, Polar Grey и Sand Gold. Цена смартфона пока не объявлена, однако вышеупомянутая модель Blade A76 4G стоит 150 евро (примерно 7 590 грн).

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