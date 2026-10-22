Новий смартфон до 10 000 грн: вийшла покращена Android-модель з великим екраном (фото)

Компанія ZTE представила оновлений бюджетний смартфон Nubia A76 4G, який отримав кращий дисплей та швидшу зарядку.

Хоча раніше ZTE вже випускала смартфони під назвами Nubia A76 4G та Nubia A77 4G, нова версія Nubia A76 4G має низку удосконалень. Візуально новинка нагадує Blade A76 4G та фактично має ідентичні характеристики, зазначає портал GSMArena.

Новий Nubia A76 4G оснащений 6,75-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 720p+ та частотою оновлення 90 Гц, тоді як попередній Nubia A76 4G мав 6,5-дюймовий екран з частотою оновлення 60 Гц та аналогічною роздільною здатністю.

Nubia A76 4G Фото: Nubia

Смартфон працює на неназваному восьмиядерному процесорі з тактовою частотою 1,8 ГГц. Він також використовує потрійну камеру з 50-мегапіксельним сенсором, однак про два інші об’єктиви поки нічого не відомо.

Видео дня

Nubia A76 4G все ще має акумулятор ємністю 5000 мАг, але тепер він підтримує швидшу зарядку потужністю 22,5 Вт. Попередня версія цього смартфона могла запропонувати лише 10 Вт. У тестах енергоефективності ЄС нова модель отримала оцінку A, що є хорошим показником.

Опитування Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції? Опитування відкрите до Смартфони, планшети, смартгодинники Ноутбуки та маршрутизатори Побутову техніку (холодильник, мікрохвильову піч, чайник) Освітлювальні прилади Інше Голосувати

Оновлений Nubia A76 4G доступний у кольорах Carbon Black, Polar Grey та Sand Gold. Ціна смартфона наразі не оголошена, проте вищезгаданий Blade A76 4G коштує 150 євро (приблизно 7 590 грн).

Нагадаємо, Oppo нещодавно представила флагманський смартфон Find X10 Pro Max.

Фокус також повідомляв, що компанія Honor анонсувала лінійку ігрових смартфонів WIN 2.