Один з найкращих смартфонів для фотозйомки: тест камери Oppo Find X10 Pro Max (фото)

Компанія Oppo нещодавно представила на міжнародному рівні флагманський смартфон Find X10 Pro Max, який претендує на звання найкращого камерофона 2026 року.

Можливості камери Oppo Find X10 Pro Max випробував оглядач гаджетів Тімоті Коулман. Враженнями від тестування новинки та прикладами фото він поділився у публікації для TechRadar.

Oppo Find X10 Pro Max має дещо простіший набір камер порівняно з торішнім Oppo Find X9 Ultra. Він отримав покращену надширококутну камеру f/2.2 (0.6x), ширококутну камеру f/1.5 (1x) та телеоб'єктив f/2.1 (3x).

Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max

Натомість Oppo Find X10 Pro Max є першим смартфоном, що використовує цілих три об’єктиви Hasselblad на 200 МП. Також є фронтальна камера з роздільною здатністю 50 МП та діафрагмою f/2.

Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max

Коулман зазначив, що більшість фото, зроблених за допомогою Find X10 Pro Max, виглядають дуже природними, особливо порівняно з Samsung Galaxy S26 Ultra. На думку експерта, за якістю знімків флагман Oppo може легко конкурувати з iPhone 18 Pro Max.

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Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max

Нагадаємо, Huawei офіційно анонсувала смартфон Pura 90 Plus з хорошою камерою.

Фокус також повідомляв, що Oppo готує смартфон з широким дисплеєм під назвою Reno X.