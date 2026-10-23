Один из лучших смартфонов для фотосъемки: тест камеры Oppo Find X10 Pro Max (фото)

Компания Oppo недавно представила на международном уровне флагманский смартфон Find X10 Pro Max, который претендует на звание лучшего камерофона 2026 года.

Возможности камеры Oppo Find X10 Pro Max опробовал обозреватель гаджетов Тимоти Коулман. Своими впечатлениями от тестирования новинки и примерами фотографий он поделился в публикации для TechRadar.

Oppo Find X10 Pro Max имеет более простой набор камер по сравнению с прошлогодней моделью Oppo Find X9 Ultra. Он получил улучшенную сверхширокоугольную камеру f/2.2 (0,6x), широкоугольную камеру f/1.5 (1x) и телеобъектив f/2.1 (3x).

Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max

В свою очередь, Oppo Find X10 Pro Max является первым смартфоном, оснащенныйм целыми тремя объективами Hasselblad на 200 МП. Также в нем есть фронтальная камера с разрешением 50 МП и диафрагмой f/2.

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Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max

Коулман отметил, что большинство фотографий, сделанных с помощью Find X10 Pro Max, выглядят очень естественно, особенно по сравнению с Samsung Galaxy S26 Ultra. По мнению эксперта, по качеству снимков флагман Oppo может легко составить конкуренцию iPhone 18 Pro Max.

Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max

Напомним, что компания Huawei официально анонсировала смартфон Pura 90 Plus с хорошей камерой.

Фокус также сообщал, что Oppo готовит смартфон с широким дисплеем под названием Reno X.