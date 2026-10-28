Более дешевые флагманы Samsung, Apple, Pixel: лучшие смартфоны прошлых лет (фото)

Фокус собрал три в прошлом топовых смартфона от Samsung, Google и Apple, которые сейчас можно выгодно купить.

Актуальные флагманы 2026 года продолжают дорожать из-за затяжного кризиса на рынке чипов памяти. В таких условиях покупка моделей 2024-2025 годов — весьма практичная идея: по своим возможностям они ничуть не устарели, а производители гарантируют им еще пять-шесть лет обновлений ОС.

Что значат категории уценки и грейды восстановления

Покупая флагман прошлых лет со скидкой, важно понимать разницу между типами состояния техники:

Уценка: полностью рабочие устройства с гарантией. Чаще всего причина уценки — вскрытая или поврежденная коробка, также могут быть мелкие царапины на стекле.

полностью рабочие устройства с гарантией. Чаще всего причина уценки — вскрытая или поврежденная коробка, также могут быть мелкие царапины на стекле. Grade A+ (премиум-уровень): фактически новый аппарат по всем внешним признакам.

фактически новый аппарат по всем внешним признакам. Grade A (отличный уровень): близкое к идеальному состояние.

близкое к идеальному состояние. Grade B (хорошее состояние): рабочий телефон с умеренными следами эксплуатации (царапины и т.д.)

рабочий телефон с умеренными следами эксплуатации (царапины и т.д.) Grade C (активное использование): следы эксплуатации + рабочая емкость аккумулятора может быть снижена вплоть до 85%.

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Samsung Galaxy S25+ (256 ГБ)

Смартфон обладает 6,7-дюймовым экраном Dynamic LTPO AMOLED 2X разрешением 3120x1440 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит под стеклом Gorilla Glass Victus 2. Корпус толщиной 7,3 мм весит 190 граммов, защищен рамкой Armor Aluminum 2 и не боится воды по стандарту IP68. Используется все еще очень шустрый процессор Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 4.0 на 256 ГБ (результат в AnTuTu v10 — свыше 2,13 млн баллов).

Samsung Galaxy S25 PlusSamsung Galaxy S25 Plus Фото: sammobile.com

Тройная камера: основной сенсор на 50 Мп со стабилизацией, 12-Мп ультраширик и 10-Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом. В базовых флагманах Galaxy она почти не поменялась с тех пор. Батарея на 4900 мАч поддерживает 45-ваттную проводную зарядку (65% за полчаса) и беспроводную на 15 Вт. Телефон вышел на Android 15 с гарантией семи лет обновлений, поэтому в запасе у него остается еще шесть лет крупных апдейтов системы.

Преимущества:

Тонкий и легкий корпус из прочных материалов;

Качественный экран LTPO QHD+ с частотой 120 Гц;

Высокая автономность батареи;

Громкие стереодинамики и чип Snapdragon 8 Elite;

Надежное качество фото и видео;

Остались 6 лет поддержки системы;

Быстрая 45-ваттная зарядка без требования к специальным кабелям 5А.

Недостатки:

Нет зарядного блока в комплекте;

Стекло Gorilla Armor без бликов оставили эксклюзивом версии Ultra;

На ультраширокоугольной камере нет автофокуса.

Цены в Украине:

Samsung Galaxy S25+ 256GB (состояние Grade C) — 25 343 грн.

— 25 343 грн. Samsung Galaxy S25+ 256GB (уценка) — 35 260 грн.

Google Pixel 10 Pro (16/128 ГБ)

Компактный флагман 2025 года для ценителей чистой системы Android и мобильной съемки. Модель оснащена 6,3-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2856x1280 точек, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3300 нит. Быстродействие обеспечивает 3-нм процессор Google Tensor G5 в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Для аппарата осталось шесть лет поддержки ОС.

Google Pixel 10 Pro Фото: Android Central

Камеры остаются одними из лучших на рынке, особенно с учетом цены: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией дополнен 48-Мп ультрашириком с автофокусом и 48-Мп телефото0перископом с 5-кратным оптическим зумом, а фронтальная камера имеет разрешение 42 Мп. Батарея емкостью 4870 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку стандарта Qi2 с магнитным креплением.

Преимущества:

Узнаваемый дизайн и качественные материалы корпуса;

Яркий дисплей (до 3300 нит);

Магнитная беспроводная зарядка стандарта Qi2;

Функции Google AI и длительная поддержка ОС до 2032 года;

Отличные камеры с 5-кратным перископом и сверхширокая фронталка на 42 Мп.

Недостатки:

Ощутимый вес для компактного корпуса (207 граммов);

Невысокая скорость проводной зарядки;

Процессор уступает конкурентам в бенчмарках и сильнее греется под нагрузкой.

Цены в Украине:

Google Pixel 10 Pro 16/128GB (уценка) — 31 550 грн.

Apple iPhone 16 (128 ГБ)

Базовый смартфон Apple 2024 года, который сохраняет запас актуальности на годы вперед. Аппарат получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с разрешением 2556x1179 и стеклом Ceramic Shield. Внутри — достойный процессор Apple A18 с 5-ядерной графикой, 8 ГБ оперативной памяти и быстрым накопителем NVMe. Телефон будет получать новые версии iOS еще как минимум четыре-пять лет.

iPhone 16 Фото: Скриншот

Основная камера на 48 Мп со стабилизацией sensor-shift дополнена 12-Мп ультрашириком с поддержкой макросъемки. На правой грани корпуса установлена сенсорная кнопка Camera Control для быстрой настройки зума и экспозиции свайпами. Аккумулятор на 3561 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью до 25 Вт и беспроводную MagSafe. Корпус весит всего 170 граммов и защищен от воды по стандарту IP68 с погружением до 6 метров.

Преимущества:

Прочный и легкий корпус с защитой от воды на глубине до 6 метров;

Яркий OLED-экран с поддержкой HDR10 и Dolby Vision;

Надежная автономность при компактных размерах;

Отличное звучание стереодинамиков;

Высокое качество фото и видео, автофокус на ультраширокоугольной камере;

Длительный цикл обновлений iOS (не менее пяти лет с момента релиза).

Недостатки:

Частота обновления экрана ограничена 60 Гц (нет 120 Гц и Always-On Display);

Нет отдельного телефото-объектива;

Медленная зарядка без адаптера в коробке;

Базовый объем памяти составляет всего 128 ГБ;

Часть функций Apple Intelligence имеет региональные ограничения.

Цены в Украине:

Apple iPhone 16 128GB (восстановленный, Grade A) — от 32 449 грн.

— от 32 449 грн. Apple iPhone 16 128GB (новый) — от 40 499 грн.

Ранее сообщалось, что Vivo X500, X500 Pro и X500 Pro Max уже доступны глобально.

Также Фокус писал про лучшие смартфоны Motorola на любой бюджет и с емкими батареями. Телефоны Motorola в 2026 году популярны благодаря отличной автономности, "чистой" ОС и практичного баланса характеристик. При этом самые удачные по соотношению цены и возможностей модели бренда не обязательно вышли совсем недавно.