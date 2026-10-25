Смартфоны Motorola на любой бюджет: 5 лучших моделей с емкими батареями (фото)

Телефоны Motorola в 2026 году популярны благодаря отличной автономности, "чистой" ОС и практичного баланса характеристик. При этом самые удачные по соотношению цены и возможностей модели бренда не обязательно вышли совсем недавно.

В этом материале Фокус собрал пять наиболее выгодных смартфонов Motorola под разные задачи и бюджет — от долгоживущего ультрабюджетника до субфлагмана с топовым процессором Snapdragon.

Motorola G06 Power

Базовый телефон для тех, кому в первую очередь нужна емкая батарея.

Аппарат получил крупный 6,88-дюймовый IPS-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 1640x720 со стеклом Gorilla Glass 3. Корпус покрыт практичной нескользящей экокожей и защищен от водяных брызг по стандарту IP64.

Motorola Moto G06 Power Фото: Root Nation

Внутри установлен скромный 12-нм процессор MediaTek Helio G81 Ultra в связке с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, который можно расширить картой microSD. Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Основная камера представлена одиночным 50-мегапиксельным модулем, также есть стереодинамики.

Видео дня

Преимущества:

Большой экран с плавной частотой 120 Гц;

Емкий аккумулятор на 7000 мАч;

Накопитель на 256 ГБ в ультрабюджетном сегменте;

Практичная спинка из экокожи и стереозвук.

Недостатки:

Всего 4 ГБ оперативной памяти;

Медленный процессор начального уровня;

Базовые возможности камеры, что особенно видно при слабом свете.

Цена в Украине:

Moto G06 Power 4/256 — 8 999 грн.

Motorola G57 Power

Сбалансированный середняк с упором на прочность корпуса и большой запас энергии.

Смартфон укомплектован 6,72-дюймовым экраном IPS LCD с разрешением 2400x1080 и частотой 120 Гц под стеклом Gorilla Glass 7i. Корпус получил сертификат ударопрочности MIL-STD-810H и защиту IP64.

Смартфон Motorola G57 Power Фото: fonearena.com

Быстродействие обеспечивает неплохой 4-нм чипсет Snapdragon 6s Gen 4 в связке с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Камера объединяет 50-Мп основной сенсор с записью видео в 1440p (2K) и 8-Мп ультраширик. Батарея емкостью 7000 мАч работает в паре с 30-ваттной проводной зарядкой.

Преимущества:

Батарея емкостью 7000 мАч;

Достойная производительность за свои деньги;

Прочный корпус со стандартом MIL-STD-810H;

Наличие 8 ГБ оперативной памяти и поддержка eSIM.

Недостатки:

Экран IPS вместо более контрастного OLED;

Камера не поддерживает видеосъемку в 4K (максимум 2K);

Мощность зарядки всего 30 Вт.

Цена в Украине:

Moto G57 Power 8/256 — 11 499 грн.

Motorola G86 Power

Аппарат предлагает качественный апгрейд дисплей при сохранении большой АКБ на 6720 мАч.

Модель оснащена 6,67-дюймовой 10-битной матрицей P-OLED с разрешением 2712x1220, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Корпус защищен от пыли и воды по максимальным стандартам IP68 и IP69.

Установлен 4-нм чипсет среднего класса MediaTek Dimensity 7300 вместе с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища со слотом для карт microSD. В отличие от G57 Power, обе камеры (основная на 50 Мп с оптической стабилизацией и фронтальная на 32 Мп) умеют записывать видео в формате 4K.

Смартфон Motorola G86 Power Фото: Trusted Reviews

Преимущества:

Яркий P-OLED дисплей высокого разрешения с 10-битной глубиной цвета;

Емкий аккумулятор на 6720 мАч;

Съемка видео в 4K;

Флагманская влагозащита IP68/IP69;

Большой объем оперативной памяти 12 ГБ.

Недостатки:

Заявлено всего два крупных обновления Android (поддержка завершится на Android 17);

Скорость зарядки ограничена 30 Вт.

Цена в Украине:

Moto G86 Power 12/256 — 15 999 грн.

Motorola Edge 60 Pro

Более мощный представитель среднего сегмента с упором на скорость работы и камеры.

Смартфон работает на 4-нм процессоре MediaTek Dimensity 8350 Extreme, который набирает свыше 1 356 000 баллов в AnTuTu v10. Быстрый накопитель UFS 4.0 на 256 ГБ и 8 ГБ ОЗУ обеспечивают высокую производительность.

Экран P-OLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2712x1220 поддерживает частоту 120 Гц. Батарея на 6000 мАч получила быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 15 Вт. Набор камер: 50-Мп главный сенсор со стабилизацией, 50-Мп ультраширик и отдельный телевик на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Корпус защищен по стандарту IP68/IP69.

Motorola Edge 60 Pro в синем цвете Фото: gsmarena.com

Преимущества:

Хорошая производительность процессора;

Качественный экран P-OLED с тонкими рамками;

Быстрая зарядка на 90 Вт и поддержка беспроводной;

Наличие отдельного телефото-объектива с 3-кратным зумом;

Влагозащита корпуса IP68/IP69.

Недостатки:

Смартфон вышел на базе ОС Android 15 и получит только три обновления системы.

Цена в Украине:

Moto Edge 60 Pro 8/256 — 19 999 грн.

Motorola Edge 70 Max

Субфлагман 2026 года, предлагающий возможности топовых телефонов, но дешевле флагманов.

В устройстве установлен предтоповый на сегодня 3-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (свыше 3 миллионов баллов в AnTuTu v11) — такой же чип стоит в Motorola Signature за 45 000 гривен. При этом Edge 70 Max выигрывает у него за счет батареи на 7100 мАч и экрана более высокой четкости.

Motorola Edge 70 Max Фото: gsmarena.com

Смартфон оснащен 6,82-дюймовым экраном LTPO AMOLED с разрешением 3168x1440 точек, плотностью пикселей 510 ppi и частотой 144 Гц, со стеклом Gorilla Glass 7i. Проводная 90-ваттная зарядка восполняет 100% за 51 минуту, также поддерживается магнитная беспроводная зарядка Qi2.2 на 25 Вт. Основная камера на 50 Мп со стабилизацией пишет ролики в 4K при 60 fps. Корпус выполнен из металла и стекла, обладает плотной защитой от воды и пыли IP68/IP69.

Преимущества:

Почти флагманское быстродействие Snapdragon 8 Gen 5;

Дисплей LTPO AMOLED с разрешением 3168x1440 и кадровой частотой 144 Гц;

Аккумулятор на 7100 мАч с 90-ваттной проводной зарядкой;

Магнитная беспроводная зарядка стандарта Qi2.2;

Стоит заметно дешевле Motorola Signature, обладая тем же процессором.

Недостатки:

Простой набор камер для своей цены (нет телеобъектива);

Срок поддержки ограничен тремя обновлениями ОС Android (тот же Moto Signature получил 7 лет).

Цена в Украине:

Moto Edge 70 Max 8/256 — 34 999 грн.

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