Смартфони Motorola на будь-який бюджет: 5 найкращих моделей з ємними акумуляторами (фото)

Телефони Motorola у 2026 році користуються популярністю завдяки чудовій автономності, "чистій" ОС та збалансованим характеристикам. При цьому найвдаліші за співвідношенням ціни та можливостей моделі цього бренду не обов’язково вийшли зовсім недавно.

У цьому матеріалі Фокус зібрав п’ять найвигідніших смартфонів Motorola для різних завдань і бюджетів — від довговічного ультрабюджетного пристрою до субфлагмана з топовим процесором Snapdragon.

Motorola G06 Power

Базовий телефон для тих, кому насамперед потрібна ємна батарея.

Пристрій оснащено великим 6,88-дюймовим IPS-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю 1640x720, захищеним склом Gorilla Glass 3. Корпус покритий практичною нековзною екошкірою та захищений від бризок води відповідно до стандарту IP64.

Motorola Moto G06 Power Фото: Root Nation

Усередині встановлено скромний 12-нм процесор MediaTek Helio G81 Ultra у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ, який можна розширити за допомогою картки microSD. Акумулятор ємністю 7000 мА·год підтримує зарядку потужністю 18 Вт. Основна камера представлена одиночним 50-мегапіксельним модулем, також є стереодинаміки.

Видео дня

Переваги:

Великий екран із плавною частотою оновлення 120 Гц;

Ємний акумулятор на 7000 мА·год;

Накопичувач на 256 ГБ в ультрабюджетному сегменті;

Практична задня панель з екошкіри та стереозвук.

Недоліки:

Всього 4 ГБ оперативної пам'яті;

Повільний процесор початкового рівня;

Базові можливості камери, що особливо помітно при слабкому освітленні.

Ціна в Україні:

Moto G06 Power 4/256 — 8 999 грн.

Motorola G57 Power

Збалансований середнячок, у якому акцент зроблено на міцності корпусу та великому запасі енергії.

Смартфон оснащений 6,72-дюймовим екраном IPS LCD з роздільною здатністю 2400x1080 та частотою оновлення 120 Гц, захищеним склом Gorilla Glass 7i. Корпус отримав сертифікат ударостійкості MIL-STD-810H та захист за стандартом IP64.

Смартфон Motorola G57 Power Фото: fonearena.com

Високу продуктивність забезпечує досить потужний 4-нм чіпсет Snapdragon 6s Gen 4 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ. Камера поєднує 50-Мп основний сенсор із записом відео у форматі 1440p (2K) та 8-Мп ультраширококутний об'єктив. Акумулятор ємністю 7000 мА·год працює в парі з 30-ватним дротовим зарядним пристроєм.

Переваги:

Акумулятор ємністю 7000 мА·год;

Гарна продуктивність за свої гроші;

Міцний корпус, що відповідає стандарту MIL-STD-810H;

Наявність 8 ГБ оперативної пам'яті та підтримка eSIM.

Недоліки:

Екран IPS замість більш контрастного OLED;

Камера не підтримує відеозйомку в 4K (максимум 2K);

Потужність зарядки становить лише 30 Вт.

Ціна в Україні:

Moto G57 Power 8/256 — 11 499 грн.

Motorola G86 Power

Цей пристрій пропонує якісне оновлення дисплея, зберігаючи при цьому великий акумулятор ємністю 6720 мА·год.

Модель оснащена 6,67-дюймовою 10-бітною матрицею P-OLED з роздільною здатністю 2712x1220, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 4500 ніт. Корпус захищений від пилу та води відповідно до найвищих стандартів IP68 та IP69.

У пристрої встановлено 4-нм чіпсет середнього класу MediaTek Dimensity 7300 разом із 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті зі слотом для карт microSD. На відміну від G57 Power, обидві камери (основна на 50 Мп з оптичною стабілізацією та фронтальна на 32 Мп) можуть записувати відео у форматі 4K.

Смартфон Motorola G86 Power Фото: Trusted Reviews

Переваги:

Яскравий P-OLED-дисплей з високою роздільною здатністю та 10-бітною глибиною кольору;

Ємний акумулятор на 6720 мА·год;

Зйомка відео у форматі 4K;

Флагманський захист від вологи IP68/IP69;

Великий обсяг оперативної пам'яті — 12 ГБ.

Недоліки:

Заявлено лише два великі оновлення Android (підтримка завершиться на Android 17);

Швидкість заряджання обмежена 30 Вт.

Ціна в Україні:

Moto G86 Power 12/256 — 15 999 грн.

Motorola Edge 60 Pro

Більш потужний представник середнього сегмента, у якому акцент зроблено на швидкості роботи та камерах.

Смартфон працює на 4-нм процесорі MediaTek Dimensity 8350 Extreme, який набирає понад 1 356 000 балів у тесті AnTuTu v10. Швидкий накопичувач UFS 4.0 на 256 ГБ та 8 ГБ оперативної пам'яті забезпечують високу продуктивність.

Екран P-OLED діагоналлю 6,7 дюйма з роздільною здатністю 2712x1220 підтримує частоту оновлення 120 Гц. Акумулятор ємністю 6000 мА·год підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт та бездротову — 15 Вт. Комплект камер: 50-Мп основний сенсор зі стабілізацією, 50-Мп ультраширококутний об'єктив та окремий телеоб'єктив на 10 Мп із 3-кратним оптичним зумом. Корпус захищений за стандартом IP68/IP69.

Motorola Edge 60 Pro у синьому кольорі Фото: gsmarena.com

Переваги:

Хороша продуктивність процесора;

Якісний екран P-OLED з тонкими рамками;

Швидка зарядка на 90 Вт і підтримка бездротової зарядки;

Наявність окремого телеоб'єктива з 3-кратним зумом;

Захист корпусу від вологи за стандартом IP68/IP69.

Недоліки:

Смартфон вийшов на базі ОС Android 15 і отримає лише три оновлення системи.

Ціна в Україні:

Moto Edge 60 Pro 8/256 — 19 999 грн.

Motorola Edge 70 Max

Субфлагман 2026 року, що пропонує можливості топових смартфонів, але коштує дешевше за флагмани.

У пристрої встановлено найпотужніший на сьогодні 3-нм процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (понад 3 мільйони балів у AnTuTu v11) — такий самий чіп встановлено в Motorola Signature за 45 000 гривень. При цьому Edge 70 Max виграє у нього завдяки батареї на 7100 мА·год та екрану з вищою роздільною здатністю.

Motorola Edge 70 Max Фото: gsmarena.com

Смартфон оснащений 6,82-дюймовим екраном LTPO AMOLED із роздільною здатністю 3168x1440 пікселів, щільністю пікселів 510 ppi та частотою оновлення 144 Гц, а також склом Gorilla Glass 7i. Провідна зарядка потужністю 90 Вт забезпечує 100% заряд за 51 хвилину, також підтримується магнітна бездротова зарядка Qi 2.2 потужністю 25 Вт. Основна камера на 50 Мп зі стабілізацією знімає відео у форматі 4K із частотою 60 кадрів на секунду. Корпус виготовлений із металу та скла, має високий рівень захисту від води та пилу за стандартом IP68/IP69.

Переваги:

Швидкодія Snapdragon 8 Gen 5, що майже відповідає флагманському рівню;

Дисплей LTPO AMOLED з роздільною здатністю 3168x1440 і частотою оновлення 144 Гц;

Акумулятор на 7100 мА·год із 90-ватним дротовим заряджанням;

Магнітна бездротова зарядка стандарту Qi 2.2;

Коштує помітно дешевше за Motorola Signature, маючи той самий процесор.

Недоліки:

Простий набір камер як для своєї ціни (немає телеоб'єктива);

Термін підтримки обмежений трьома оновленнями ОС Android (той самий Moto Signature отримав 7 років).

Ціна в Україні:

Moto Edge 70 Max 8/256 — 34 999 грн.

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