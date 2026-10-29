Samsung Galaxy A57 получил важное обновление Android: как его установить (фото)

Смартфон Samsung Galaxy A57 начал получать патч системы безопасности за октябрь 2026 года. Апдейт устраняет 62 уязвимости и повышает стабильность ОС.

Первыми обновление начали получать пользователи в странах Европы и Ближнего Востока, пишет SamMobile.

Что исправляет октябрьский патч

В начале месяца Galaxy A57 уже обновился до Android 17 с оболочкой One UI 9.0, однако тот крупный релиз содержал устаревший сентябрьский патч безопасности. Теперь производитель закрыл этот пробел отдельным файлом.

Пакет весит 369,94 МБ и проходит под номером сборки A5763XXS63ZJ2. Обновление не меняет интерфейс, но закрывает 62 бреши в безопасности компонентов системы и защищает личные данные от вредоносного ПО.

Как установить обновление

Уведомление о готовности прошивки придет автоматически, но проверить ее наличие можно вручную.

Видео дня

Для этого откройте меню "Настройки", выберите раздел "Обновление ПО" и нажмите "Загрузка и установка". Если пакет для вашего региона готов к загрузке, начнется скачивание файлов.

Samsung Galaxy A57 Фото: androidpolice.com

Почему не стоит игнорировать обновления безопасности

На первый взгляд, апдейт, который не содержит никаких видимых пользователю изменений, кажется несущественным. На деле же исправления безопасности защищают ваш девайс от актуальных способов взлома и перехвата личных данных, паролей, переписок и прочей чувствительной информации. Поскольку хакеры постоянно ищут новые способы захвата контроля над устройством, такие патчи выходят регулярно.

Даже если вы осторожны в интернете, не скачиваете подозрительные файлы и приложения, свежие уязвимости примечательны тем, что могут пропустить вредоносный код незаметно для вас. Будь то при подключении к публичному Wi-Fi или через присланную картинку в мессенджере. Кроме того, такие обновления зачастую содержат системные улучшения, влияющие на автономность и быстродействие. Как поясняет пресс-служба Samsung: "Регулярные обновления Android — это главное условие долгой и безопасной работы смартфона. Они также закрывают уязвимости, ускоряют интерфейс и дают приложениям вылетать".

Ранее сообщалось, что в продаже есть более дешевые флагманы Samsung, Apple и Pixel.

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