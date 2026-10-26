13-летняя украинка впервые в истории выиграла престижный теннисный турнир в Монте-Карло

13-летняя теннисистка Мария Кочерженко стала первой украинкой, выигравшей европейский итоговый турнир U14 в возрастной категории до 14 лет, который прошел на кортах Монте-Карло.

Мария завоевала первый для украинок титул Tennis Europe Junior Masters за всю историю турнира, который проводится с 1996 года, сообщает "Суспильне".

Мария Кочерженко провела на турнире четыре матча: три на групповом этапе и финал. Несмотря на одно поражение в группе, украинка вышла в решающий матч. В финале Мария обыграла итальянку Оливию Серену Контичелло со счётом 7:6, 6:3.

13-летняя Мария стала первой украинкой за 30 лет существования Итогового турнира U14, которой удалось завоевать этот титул. Ведь теннисисты из Украины доходили до финалов, но не побеждали.

В течение сезона 2026 года Мария Кочерженко выиграла престижный турнир Super Category в Милане, стала финалисткой Уимблдона в категории U-14, завоевала серебро чемпионата Европы в одиночном разряде и бронзу в парном.

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В июле 13-летняя украинская теннисистка впервые возглавила рейтинг Tennis Europe U-14, а перед итоговым турниром занимала четвертое место в мировой классификации своей возрастной категории.

Напомним, что украинская теннисистка Марта Костюк уверенно победила 6-ю ракетку мира, "нейтральную" Мирру Андрееву, и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Кроме того, теннисистка Элина Свитолина обыграла "нейтральную" спортсменку Екатерину Александрову. Таким образом, украинка вышла в полуфинал престижного турнира серии WTA 1000 в Торонто.