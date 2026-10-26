13-річна українка вперше в історії виграла престижний тенісний турнір у Монте-Карло

13-річна тенісистка Марія Кочерженко стала першою українкою, яка виграла європейський Підсумковий турнір U14 у віковій категорії до 14 років, який відбувся на кортах Монте-Карло.

Марія здобула перший для українок титул Tennis Europe Junior Masters за всю історію турніру, який проводиться з 1996 року, повідомляє "Суспільне".

Марія Кочерженко провела на турнірі чотири матчі: три на груповому етапі та фінал. Попри одну поразку в групі, українка вийшла до вирішального матчу. У фіналі Марія обіграла італійку Олівію Серену Контічелло з рахунком 7:6, 6:3.

13-річна Марія стала першою українкою за 30 років існування Підсумкового турніру U14, якій вдалося здобути цей титул. Бо тенісисти з України доходили до фіналів, але не перемагали.

Протягом сезону 2026 року Марія Кочерженко виграла престижний турнір Super Category у Мілані, стала фіналісткою Вімблдона у категорії U-14, виборола срібло чемпіонату Європи в одиночному розряді та бронзу в парному.

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У липні 13-річна українська тенісистка вперше очолила рейтинг Tennis Europe U-14, а перед Підсумковим турніром посідала четверте місце у світовій класифікації своєї вікової категорії.

Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк впевнено перемогла 6-ту ракетку світу, "нейтральну" Мірру Андрєєву, та вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Цинциннаті.

Також тенісистка Еліна Світоліна здолала "нейтральну" спортсменку Катерину Александрову. Таким чином українка пробилась до півфіналу престижного WTA 1000 у Торонто.