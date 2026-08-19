Костюк впевнено здолала "нейтральну" росіянку Андрєєву та встановила рекорд

Українська тенісистка Марта Костюк впевнено перемогла 6-ту ракетку світу, "нейтральну" Мірру Андрєєву, та вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Цинциннаті.

Гра тривала три сети, однак після поразки в першому Костюк віддала лише 2 гейми. Про це повідомляє Tribuna.

Матч тривав 1 годину 35 хвилин. Перший сет забрала Мірра Андрєєва з рахунком 6:4, але потім українка впевнено розбила "нейтральну" спортсменку з російським паспортом — 6:0 та 6:2.

У цьому році Костюк вже тричі здолала Андрєєву, тоді як росіянка здобула одну перемогу.

Марта Костюк на WTA 1000 в Цинциннаті

Українка Марта Костюк пройшла у чвертьфінал WTA 1000. Її суперницею стане переможниця пари Корі Гауфф — Маріє Боузкова.

У другому раунді Костюк здолала Софію Кенін 4:6, 6:3, 7:5, а в третьому — іншу американку Слоун Стівенс 7:5, 7:5.

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Костюк вп’яте грає в основі турніру в Цинциннаті — вона вже встановила особистий рекорд виступів тут, вийшовши до четвертого кола.

Костюк встановила рекорд

Українка Марта Костюк здобула вже 8 перемогу в цьому сезоні над суперницею з топ-10 світового рейтингу. Ні в кого у цьому сезоні немає більше перемог.

Водночас дві інші тенісистки теж мають по 8 перемог — казахська спортсменка Єлена Рибакіна та українка Еліна Світоліна.

Раніше Фокус розповідав, що Марта Костюк перемогла у першому турі Відкритого чемпіонату Франції, а гра відбувалась саме тоді, коли Російська Федерація вдарила по Києву 24 травня. Під час пресконференції спортсменка розплакалась, оскільки через російський обстріл ледь не втратила родину. Костюк показала фото з кадрами пожежі, яка вирувала неподалік від будинку.

2 травня Марта Костюк стала переможницею турніру WTA 1000 в Мадриді, здолавши у фіналі "нейтральну" Мірру Андрєєву. Українська тенісистка виграла вирішальний матч у двох сетах та здобула один із найбільших титулів у своїй кар’єрі.