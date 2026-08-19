Костюк уверенно обыграла "нейтральную" россиянку Андрееву и установила рекорд

Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно победила 6-ю ракетку мира, "нейтральную" Мирру Андрееву, и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Матч длился три сета, однако после поражения в первом сете Костюк уступила всего 2 гейма. Об этом сообщает Tribuna.

Матч длился 1 час 35 минут. Первый сет выиграла Мирра Андреева со счётом 6:4, но затем украинка уверенно разгромила "нейтральную" спортсменку с российским паспортом — 6:0 и 6:2.

В этом году Костюк уже трижды обыгрывала Андрееву, тогда как россиянка одержала одну победу.

Марта Костюк на турнире серии WTA 1000 в Цинциннати

Украинка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000. Её соперницей станет победительница пары Кори Хауфф — Марие Боузкова.

Во втором раунде Костюк обыграла Софию Кенин со счётом 4:6, 6:3, 7:5, а в третьем — другую американку Слоун Стивенс со счётом 7:5, 7:5.

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Костюк в пятый раз выступает в основной сетке турнира в Цинциннати — она уже установила личный рекорд выступлений на этом турнире, выйдя в четвертый круг.

Костюк установила рекорд

Украинка Марта Костюк одержала уже 8-ю победу в этом сезоне над соперницей из топ-10 мирового рейтинга. Ни у кого в этом сезоне нет большего количества побед.

В то же время у двух других теннисисток тоже по 8 побед — у казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной и украинки Элины Свитолиной.

Ранее "Фокус" сообщал , что Марта Костюк победила в первом раунде Открытого чемпионата Франции, а матч проходил именно в тот момент, когда 24 мая Российская Федерация нанесла удар по Киеву. Во время пресс-конференции спортсменка расплакалась, поскольку из-за российского обстрела едва не потеряла семью. Костюк показала фото с кадрами пожара, бушевавшего неподалеку от дома.

2 мая Марта Костюк стала победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв в финале "нейтральную" Мирру Андрееву. Украинская теннисистка выиграла решающий матч в двух сетах и завоевала один из самых престижных титулов в своей карьере.