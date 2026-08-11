Світоліна розтрощила "нейтральну" Александрову і вийшла в півфінал престижного турніру
Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала "нейтральну" спортсменку Катерину Александрову. Таким чином українка пробилась до півфіналу престижного WTA 1000 у Торонто.
Світоліна програла перший сет, але після цього розтрощила Александрову. Про це повідомила Tribuna.
У першому сеті росіянка виграла 6:3. Однак далі Світоліна виграла два сети — 6:0 та 6:3.
Загалом гра тривала 1 годину 34 хвилини. Українка здійснила 3 подачі навиліт, 5 подвійних помилок та 6/8 реалізованих брейк-пойнтів.
На шляху до очного матчу Александрова обіграла нейтральну тенісистку з білоруським паспортом Аріна Соболенко (№1 WTA) – 7:6(3), 4:6, 6:4. Світоліна здобула перемогу над американкою Амандою Анісімовою (WTA №10).
Для української тенісистки це був 28-й чвертьфінал на рівні WTA 1000. Вона втретє вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Торонто — саме тут у 2017 році вона здобула одну зі своїх перемог на турнірі.
Суперницею Світоліної за вихід у фінал стане польська тенісістка Іга Свьонтек, яка на шляху до цієї стадії вибила іншу українку Марту Костюк.
Раніше українська тенісистка Олександра Олійникова різко висловилася про скасування благодійного аукціону в Торонто (Канада), який ініціювала для допомоги Україні.
Нагадаємо, дві відомі українські тенісистки побували на ЛГБТ-весіллі ексросіянки Касаткіної.
Також повідомлялося, що у мережі з'явилося відео виступу 13-річної Марти Костюк у Верховній Раді.