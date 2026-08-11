Світоліна розтрощила "нейтральну" Александрову і вийшла в півфінал престижного турніру

Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала "нейтральну" спортсменку Катерину Александрову. Таким чином українка пробилась до півфіналу престижного WTA 1000 у Торонто.

Світоліна програла перший сет, але після цього розтрощила Александрову. Про це повідомила Tribuna.

У першому сеті росіянка виграла 6:3. Однак далі Світоліна виграла два сети — 6:0 та 6:3.

Загалом гра тривала 1 годину 34 хвилини. Українка здійснила 3 подачі навиліт, 5 подвійних помилок та 6/8 реалізованих брейк-пойнтів.

На шляху до очного матчу Александрова обіграла нейтральну тенісистку з білоруським паспортом Аріна Соболенко (№1 WTA) – 7:6(3), 4:6, 6:4. Світоліна здобула перемогу над американкою Амандою Анісімовою (WTA №10).

Для української тенісистки це був 28-й чвертьфінал на рівні WTA 1000. Вона втретє вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Торонто — саме тут у 2017 році вона здобула одну зі своїх перемог на турнірі.

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Суперницею Світоліної за вихід у фінал стане польська тенісістка Іга Свьонтек, яка на шляху до цієї стадії вибила іншу українку Марту Костюк.

Раніше українська тенісистка Олександра Олійникова різко висловилася про скасування благодійного аукціону в Торонто (Канада), який ініціювала для допомоги Україні.

Нагадаємо, дві відомі українські тенісистки побували на ЛГБТ-весіллі ексросіянки Касаткіної.

Також повідомлялося, що у мережі з'явилося відео виступу 13-річної Марти Костюк у Верховній Раді.