Дві відомі українські тенісистки відвідали ЛГБТ-весілля колишньої російської тенісистки Касаткіної

Тенісистка Дар'я Касаткіна, яка зараз виступає за Австралію, влаштувала весілля в Греції зі своєю партнеркою, фігуристкою Наталією Забіяко. Вона запросила "нейтральних" російських спортсменок, а також українок.

Серед гостей були відомі тенісистки з Росії: Мірра Андрєєва, Анастасія Павлюченкова, Катерина Антипова, а також Аріна Родіонова, яка з 2014 року представляє Австралію, та Камілла Рахімова, яка зараз грає за Узбекистан. Також були присутні українські тенісистки Надія Кіченок та Юлія Стародубцева, повідомляє російське ЗМІ Baza.

Касаткіна запросила на весілля українських тенісисток

Кіченок і Стародубцева танцювали на вечірці під російські пісні, зокрема під композицію "Єва" 2009 року. У своїх соцмережах вони не публікували фото та відео з вечірки.

Надія Кіченок була на весіллі росіянки Касаткіної

Відомо, що Дар'я Касаткіна та Наталія Забіяко влаштували церемонію та вечірку в ресторані Yali з видом на храм Посейдона.

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Загалом привітати Касаткіну та Забіяко прийшли близько 30 осіб. Вони проживали в розкішному п’ятизірковому готелі Cape Sounio Grecotel Exclusive Resort, який розташований за 10 хвилин від ресторану. За ніч у номері гості заплатили по тисячі євро. Оренда ресторану на цілий день обійшлася в 8 000 євро, а меню та напої — у 17 500 євро. Загальний кошторис весілля склав близько 50 тисяч євро — це 4 400 000 рублів.

Росіянки Дар’я Касаткіна та Наталія Забіяко — що відомо

29-річна Дар'я Касаткіна до квітня 2025 року виступала за Росію. У 2022 році вона отримала звання "заслуженої майстрині спорту Росії". Переможниця дев'яти турнірів WTA, колишня восьма ракетка світу. У липні 2022 року вона зробила камінг-аут, відкрито заявивши про стосунки з росіянкою Наталією Забіяко, срібною призеркою зимових Олімпійських ігор 2018 року, яка народилася в Естонії, виступала за РФ, а зараз виступає за Канаду.

Касаткіна та Забіяко відкрито заявили про свою орієнтацію у 2022 році

Касаткіна тоді дала інтерв’ю, висловивши побоювання, що їй "ніколи" не вдасться потримати за руку свою дівчину в Росії: "Жити в таємниці неможливо. Це надто важко, це безглуздо".

Тоді ж вона закликала до припинення бойових дій в Україні. "Щоб війна закінчилася", — сказала вона, відповідаючи на запитання про те, чого найбільше хоче в житті, назвавши конфлікт "справжнім кошмаром".

У листопаді 2023 року Верховний суд Росії задовольнив позов Міністерства юстиції, визнавши неіснуючий "міжнародний громадський рух ЛГБТ" екстремістським. Це призвело до кримінальних переслідувань за участь у діяльності таких організацій та демонстрацію їхньої символіки. Більшість відкритих ініціатив або припинили свою діяльність, або перейшли в підпільний онлайн-формат.

Нагадаємо, раніше Надію Кіченок уже критикували за те, що вона святкувала Новий рік у компанії спортсменок російського походження. Її фотографія з колишніми росіянками викликала обурення в мережі, а тенісистка Олександра Олейникова назвала це фото "апогеєм цинізму".

А минулого року президент України Володимир Зеленський позбавив стипендії стрибунку Софію Лискун, чемпіонку Європи зі стрибків у воду, яка отримала громадянство РФ.