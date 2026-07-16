Дві відомі українські тенісистки відвідали ЛГБТ-весілля колишньої російської тенісистки Касаткіної
Тенісистка Дар'я Касаткіна, яка зараз виступає за Австралію, влаштувала весілля в Греції зі своєю партнеркою, фігуристкою Наталією Забіяко. Вона запросила "нейтральних" російських спортсменок, а також українок.
Серед гостей були відомі тенісистки з Росії: Мірра Андрєєва, Анастасія Павлюченкова, Катерина Антипова, а також Аріна Родіонова, яка з 2014 року представляє Австралію, та Камілла Рахімова, яка зараз грає за Узбекистан. Також були присутні українські тенісистки Надія Кіченок та Юлія Стародубцева, повідомляє російське ЗМІ Baza.
Кіченок і Стародубцева танцювали на вечірці під російські пісні, зокрема під композицію "Єва" 2009 року. У своїх соцмережах вони не публікували фото та відео з вечірки.
Відомо, що Дар'я Касаткіна та Наталія Забіяко влаштували церемонію та вечірку в ресторані Yali з видом на храм Посейдона.
Загалом привітати Касаткіну та Забіяко прийшли близько 30 осіб. Вони проживали в розкішному п’ятизірковому готелі Cape Sounio Grecotel Exclusive Resort, який розташований за 10 хвилин від ресторану. За ніч у номері гості заплатили по тисячі євро. Оренда ресторану на цілий день обійшлася в 8 000 євро, а меню та напої — у 17 500 євро. Загальний кошторис весілля склав близько 50 тисяч євро — це 4 400 000 рублів.
Росіянки Дар’я Касаткіна та Наталія Забіяко — що відомо
29-річна Дар'я Касаткіна до квітня 2025 року виступала за Росію. У 2022 році вона отримала звання "заслуженої майстрині спорту Росії". Переможниця дев'яти турнірів WTA, колишня восьма ракетка світу. У липні 2022 року вона зробила камінг-аут, відкрито заявивши про стосунки з росіянкою Наталією Забіяко, срібною призеркою зимових Олімпійських ігор 2018 року, яка народилася в Естонії, виступала за РФ, а зараз виступає за Канаду.
Касаткіна тоді дала інтерв’ю, висловивши побоювання, що їй "ніколи" не вдасться потримати за руку свою дівчину в Росії: "Жити в таємниці неможливо. Це надто важко, це безглуздо".
Тоді ж вона закликала до припинення бойових дій в Україні. "Щоб війна закінчилася", — сказала вона, відповідаючи на запитання про те, чого найбільше хоче в житті, назвавши конфлікт "справжнім кошмаром".
У листопаді 2023 року Верховний суд Росії задовольнив позов Міністерства юстиції, визнавши неіснуючий "міжнародний громадський рух ЛГБТ" екстремістським. Це призвело до кримінальних переслідувань за участь у діяльності таких організацій та демонстрацію їхньої символіки. Більшість відкритих ініціатив або припинили свою діяльність, або перейшли в підпільний онлайн-формат.
Нагадаємо, раніше Надію Кіченок уже критикували за те, що вона святкувала Новий рік у компанії спортсменок російського походження. Її фотографія з колишніми росіянками викликала обурення в мережі, а тенісистка Олександра Олейникова назвала це фото "апогеєм цинізму".
А минулого року президент України Володимир Зеленський позбавив стипендії стрибунку Софію Лискун, чемпіонку Європи зі стрибків у воду, яка отримала громадянство РФ.