Две известные украинские теннисистки побывали на ЛГБТ-свадьбе экс-россиянки Касаткиной

Теннисистка Дарья Касаткина, которая сейчас выступает за Австралию, устроила свадьбу в Греции со своей партнершей, фигуристкой Натальей Забияко. Она пригласила "нейтральных" российских спортсменок, а также украинок.

Среди гостей были известные теннисистки из России: Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Антипова, а также Арина Родионова, которая с 2014 года представляет Австралию, и Камилла Рахимова, которая сейчас играет за Узбекистан. Также присутствовали украинские теннисистки Надежда Киченок и Юлия Стародубцева, сообщает росСМИ Baza.

Касаткина пригласила на свадьбу украинских теннисисток

Киченок и Стародубцева танцевали на вечеринке под российские песни, в частности композицию "Ева" 2009 года. В своих соцсетях они не делились фото и видео с вечеринки.

Надежда Киченок была на свадьбе россиянки Касаткиной

Известно, что Дарья Касаткина и Наталья Забияко устроили церемонию и вечеринку в ресторане Yali с видом на храм Посейдона.

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Всего поздравить Касаткину и Забияко пришли около 30 человек. Они проживали в роскошном пятизвездочном отеле Cape Sounio Grecotel Exclusive Resort, который находится в 10 минутах от ресторана. За ночь в номере гости заплатили по тысяче евро. Аренда ресторана на целый день обошлась в 8 000 евро, а меню и напитки — в 17 500 евро. Общая смета свадьбы составила порядка 50 тысяч евро — это 4 400 000 рублей.

Россиянки Дарья Касаткина и Наталья Забияко – что известно

29-летняя Дарья Касаткина до апреля 2025 года выступала за Россию. В 2022 году она получила звание "заслуженного мастера спорта России. Победительница девяти турниров WTA, бывшая восьмая ракетка мира. В июле 2022 году она совершила каминг-аут, открыто заявив об отношениях с россиянкой Натальей Забияко, серебряной призеркой зимних Олимпийских игр 2018 года, которая родилась в Эстонии, выступала за РФ, а сейчас выступает за Канаду.

Касаткина и Забияко совершили каминг-аут в 2022 году

Касаткина тогда дала интервью, выразив опасения, что ей "никогда" не удастся подержать за руку свою девушку в России: "Жить в тайне невозможно. Это слишком тяжело, это бессмысленно".

Тогда же призвала к прекращению боевых действий в Украине. "Чтобы война закончилась», — сказала она, отвечая на вопрос о том, чего больше всего хочет в жизни, назвав конфликт "настоящим кошмаром".

В ноябре 2023 года Верховный суд России удовлетворил иск Министерства юстиции, признав несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистским. Это привело к уголовным преследованиям за участие в деятельности таких организаций и демонстрацию символики. Большинство открытых инициатив либо прекратили работу, либо перешли в подпольный онлайн-формат.

Напомним, ранее Надежду Киченок уже критиковали за то, что она праздновала Новый год в компании спортсменок российского происхождения. Ее фотография с бывшими россиянками вызвала возмущение в сети, а теннисистка Александра Олейникова назвала фото "апогеем цинизма".

А в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский лишил стипендии прыгунью Софию Лыскун, чемпионку Европы по прыжкам в воду, которая получила гражданство РФ.