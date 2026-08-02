"Небажання тихо здохнути": тенісистка Олійникова розкритикувала WTA за скасування аукціону на підтримку України

Українська професійна тенісистка, переможниця турнірів серії WTA 125 та ITF в одиночному розряді Олександра Олійникова, яка активно підтримує свою країну та відкрито виявляє патріотичну позицію, різко висловилася про відміну благодійного аукціону в Торонто (Канада), який ініціювала для допомоги Україні.

Аукціон був організований разом зі спільнотою українців у Торонто з метою збору коштів на підтримку роти НРК 413 окремого полку безпілотних систем "Рейд" СБС ЗСУ. На ньому планувалося розіграти дві ексклюзивні перепустки Player's Guest від тенісистки — акредитації, які давали доступ на турнір WTA 1000 у наступні два тижні. Переможця Олійникова хотіла запросити на свою гру, про що розповіла у Instagram.

"Ми постійно бачимо на турнірах WTA запрошених благодійників, які роздають вітаміни вагітним жінкам в Африці. Але люди, які допомагають рятувати життя українців, для WTA, очевидно, небажані. Саме тому було застосовано правило про "продаж акредитації", хоча на аукціоні був запропонований сертифікат, який не має ніякого відношення до самої акредитації, — написала тенісистка, додавши, що запросити цих людей як своїх особистих гостей було виключно її власним бажанням — як подяка тим, хто допомагає захистити її життя теж.

Відео дня

Вона висловила сподівання, що місцеві вболівальники та українська діаспора у Торонто відреагують на цей випадок.

Олійнікова підкреслює, що в той же час у цьому турнірі беруть участь гравці, які активно підтримують російську владу та осіб, які підтримують агресію проти України:

"Але тут WTA чомусь не бачить жодної проблеми і спокійно надає таким персонам платформу для отримання публічності та заробітку. Незважаючи на те, що такі дії російських гравців мають на меті мотивувати росіян вбивати людей в Україні та несуть пряму загрозу моєму життю".

На завершення свого посту українка звернулася до WTA.

"@wta, щиро перепрошую, що моє небажання тихо здохнути створює вам такі проблеми", — зазначила Олександра.

Як пише Oboz.ua, Жіноча тенісна асоціація (WTA) продовжує чинити тиск наОлександру Олійникову за її позицію щодо війни у рідній країні. Організація загрожувала спортсменці дискваліфікацією після того, як вона жорстко розкритикувала першу ракетку світу Аріну Соболенко та росіянок, які підтримують агресію РФ.

Нагадаємо, дві відомі українські тенісистки побували на ЛГБТ-весіллі екс-росіянки Касаткіної.

Також повідомлялося, що у мережі з'явилося відео виступу 13-річної Марти Костюк у Верховній Раді.