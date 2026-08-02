"Нежелание тихо сдохнуть": теннисистка Олейникова раскритиковала WTA за отмену аукциона в поддержку Украины

Украинская профессиональная теннисистка, победительница турниров серии WTA 125 и ITF в одиночном разряде Александра Олейникова, которая активно поддерживает свою страну и открыто проявляет патриотическую позицию, резко высказалась об отмене благотворительного аукциона в Торонто (Канада), который инициировала для помощи Украине.

Аукцион был организован совместно с сообществом украинцев в Торонто с целью сбора средств в поддержку роты НРК 413 отдельного полка беспилотных систем "Рейд" СБС ВСУ. На нем планировалось разыграть два эксклюзивных пропуска Player's Guest от теннисистки — аккредитации, которые давали доступ на турнир WTA 1000 в следующие две недели. Победителя Олейникова хотела пригласить на свою игру, о чем рассказала в Instagram.

"Мы постоянно видим на турнирах WTA приглашенных благотворителей, раздающих витамины беременным женщинам в Африке. Но люди, помогающие спасать жизнь украинцев, для WTA, очевидно, нежелательны. Именно поэтому было применено правило о "продаже аккредитации", хотя на аукционе был предложен сертификат, не имеющий никакого отношения к самой аккредитации", — написала теннисистка, добавив, что пригласить этих людей как своих личных гостей было исключительно ее собственным желанием — как благодарность тем, кто помогает защитить и ее жизнь тоже.

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Она выразила надежду, что местные болельщики и украинская диаспора в Торонто отреагируют на этот случай.

Олейникова подчеркивает, что в то же время в этом турнире принимают участие игроки, активно поддерживающие российские власти и лиц, поддерживающих агрессию против Украины:

"Но здесь WTA почему-то не видит никакой проблемы и спокойно предоставляет таким персонам платформу для получения публичности и заработка. Несмотря на то, что такие действия российских игроков цель мотивировать россиян убивать людей в Украине и несут прямую угрозу моей жизни".

В завершение своего поста украинка обратилась к WTA.

"@wta, искренне извиняюсь, что мое нежелание тихо сдохнуть создает вам такие проблемы", — отметила Александра.

Как пишет Oboz.ua, Женская теннисная ассоциация (WTA) продолжает оказывать давление на Александру Олейникову за ее позицию по поводу войны в родной стране. Организация угрожала спортсменке дисквалификацией после того, как она жестко раскритиковала первую ракетку мира Арину Соболенко и россиянок, поддерживающих агрессию РФ.

Напомним, две известные украинские теннисистки побывали на ЛГБТ-свадьбе экс-россиянки Касаткиной.

Также сообщалось, что в сети появилось видео выступления 13-летней Марты Костюк в Верховной Раде.