Раскритиковала спорт в Украине: в сети появилось видео выступления 13-летней Марты Костюк в Верховной Раде

9 июля теннисистка Марта Костюк сыграла свой матч в полуфинале одного из самых престижных турниров в мире тенниса — Уимблдона. В настоящее время украинка входит в топ-12 лучших теннисисток мира.

В то же время в сети появилось видео, на котором запечатлено, как Марта Костюк 10 лет назад выступала в Верховной Раде. Видео опубликовал комментатор Виталий Волочай в Telegram.

На тот момент она была победительницей двух чемпионатов мира по теннису, а также победительницей командного чемпионата Европы 2016 года в категории до 14 лет.

В то же время она подчеркнула, что в её тренировочном процессе активно участвуют её родители. Однако государство делает недостаточно для поддержки тенниса и других видов спорта.

"Я прекрасно понимаю, что в бюджете нет денег, ведь на Донбассе идет война, а в стране — экономический кризис. Но, пользуясь случаем, я хотела бы обратиться ко всем депутатам и политикам. Вы взрослые, умные люди. Неужели вы не можете принять какой-нибудь закон, чтобы бизнесменам было выгодно помогать спорту? Я не политик, но уверена: если государство гарантирует бизнесмену снижение налогов или какую-то другую помощь в обмен на то, чтобы он выделял средства какому-то конкретному спортсмену или федерации, то он на это согласится", — заявляла тогда Марта.

Відео дня

Кроме того, Костюк напомнила, что руководство страны часто встречается с ведущими спортсменами, фотографируется с ними, но после этих встреч в плане поддержки спорта ничего не происходит. Она призвала изменить подход к спорту, чтобы украинские спортсмены не меняли спортивное гражданство и продолжали выступать за Украину.

"Я плакала от счастья и гордости, когда после моей победы во Франции три тысячи болельщиков слушали гимн Украины. Но мне также было очень больно, когда на некоторых зарубежных соревнованиях не было украинского флага, который должен был быть поднят в честь победителя", — отметила она.

В заключение Костюк подарила депутатам большой теннисный мяч от сборной, чтобы те не забывали об украинском спорте. Свое выступление она завершила словами: "Уважаемые депутаты, теперь мяч на вашей стороне, спасибо всем, Слава Украине!"

Ее выступление депутаты встретили овациями, а тогдашний председатель парламента Андрей Парубий пообещал, что депутаты сделают все, чтобы поддержать спортсменов.

Марта Костюк на Уимблдоне

В первом раунде турнира она разгромила аргентинку Надежду Подороскую, во втором раунде одержала победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анной Блинкиной, а в третьем — обыграла американку Эмму Наварро.

В 1/8 финала Костюк обыграла американку Эшлин Крюгер и вышла в четвертьфинал "Уимблдона". Костюк победила в двух сетах со счётом 6:4 в каждом из них.

А в четвертьфинале со счётом 2:0 Костюк обыграла итальянку Жасмин Паолини.

Ранее "Фокус" сообщал , что Марта Костюк победила в первом раунде Открытого чемпионата Франции, а матч проходил именно в тот момент, когда 24 мая Российская Федерация нанесла удар по Киеву. Во время пресс-конференции спортсменка расплакалась, поскольку из-за российского обстрела едва не потеряла семью. Костюк показала фото с кадрами пожара, который бушевал неподалеку от дома.